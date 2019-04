Guardiola faz mistério sobre presença de Agüero contra Tottenham; Jesus pode sair

O Manchester City pode ter uma grande novidade para partida contra o Tottenham, nesta terça-feira, no recém-inaugurado Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Recuperado de uma lesão, o atacante Sergio "Kun" Agüero voltou a treinar e pode ser titular. Mas o técnico espanhol Pep Guardiola resolveu fazer mistério se o argentino jogará no lugar do brasileiro Gabriel Jesus, que começou jogando nas duas últimas partidas do time.

"Agüero se sente muito melhor. Ele participou do treinamento com o time pela primeira vez (desde que se recuperou) e se sentiu bem", afirmou Guardiola em entrevista coletiva nesta segunda-feira, já em Londres. "Está se recuperando e agora treinando. Vamos acompanhar".

A mesma situação do argentino vale para os zagueiros Kyle Walker e Benjamin Mendy. O primeiro sentiu dores na coxa no primeiro tempo da vitória sobre o Brighton, no último sábado, pela semifinal da Copa da Inglaterra, e foi substituído no intervalo por precaução. "Todos são candidatos a jogar nesta terça-feira", limitou-se a dizer o treinador do Manchester City.

Guardiola mais uma vez fez questão de agradecer o empenho de todos os jogadores e membros da comissão técnica pela temporada que o time está fazendo. O Manchester City já conquistou o título da Copa da Liga Inglesa e ainda tem a possibilidade de faturar mais três: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.

"A qualidade do clube e de sua organização e a qualidade dos jogadores são as razões de estarmos em uma boa posição. Você não pode fazer o que já fizemos sem todos os envolvidos até agora", ressaltou o treinador espanhol.