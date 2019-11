Guardiola confirma ausência de Ederson no Manchester City contra o Liverpool

O Manchester City não vai contar com Ederson no duelo com o Liverpool, domingo, no Anfield Road, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, o técnico Pep Guardiola confirmou a ausência do goleiro da seleção brasileira, em recuperação de lesão sofrida no meio de semana.

Ederson contundiu a coxa na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com a Atalanta, na Itália, pela Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro foi substituído no intervalo pelo chileno Claudio Bravo, que acabou sendo expulso da partida, o que levou o Manchester City a terminar a partida com o lateral-direito Kyle Walker improvisado na função de goleiro.

"Ederson não pode jogar. Não sei por quanto tempo ele ficará fora, mas no domingo ele não pode jogar. Temos outro goleiro. Claudio Bravo. Eu tenho toda a confiança nele", afirmou Guardiola, confirmando a ausência de Ederson, mas sem realizar uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados do goleiro, que recentemente foi convocado por Tite para os amistosos do Brasil contra a Argentina, em Riad, Arábia Saudita, e diante da Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, nos dias 15 e 19 de novembro.

Bravo não disputa uma partida do Campeonato Inglês desde maio de 2018, mas Guardiola tratou de dar apoio ao goleiro. "Vencemos a Copa da Liga Inglesa graças a Claudio. Ele é um goleiro excepcional e ganhou muitos jogos e torneios internacionais com o Chile. Eu não tenho dúvidas. Por que eu não deveria estar confiante em meus jogadores? Só porque ele não joga regularmente, eu não gostaria de ser jogador de um treinador que tem dúvidas sobre mim. Eu sei como ele é um bom goleiro", acrescentou Guardiola.

Após protagonizarem a disputa do título inglês na temporada passada, conquistado pelo City, os times estão novamente ocupando as duas primeiras posições do campeonato, com o Liverpool à frente, tendo uma vantagem de seis pontos.

"No momento, o Liverpool é uma das equipes mais fortes do mundo, sabemos o que significa jogar em Anfield. São 90 minutos, vamos tentar seguir o plano neste jogo", afirmou o treinador.