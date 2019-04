Guarani vê 'acordo próximo' com demitido Loss para pagamento de multa rescisória

O Guarani ainda não chegou a um acordo sobre a rescisão de contrato com o técnico Osmar Loss, demitido durante o Campeonato Paulista. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do clube, Palmeron Filho, revelou que a negociação "está muito próxima de um acordo". O vínculo ainda impede que Vinícius Eutrópio comande o time do banco de reservas.

No entanto, há tempo para o assunto entre as partes ser resolvido, já que o próximo compromisso da equipe será apenas no dia 27 de abril, às 16h30, diante do Figueirense, no Brinco de Ouro, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ex-treinador do Corinthians, Loss negocia com o Guarani o pagamento da multa rescisória no valor de R$ 720 mil. O treinador foi demitido ainda no vestiário do estádio Moisés Lucarelli, após a derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta, no clássico válido pela 11ª rodada da primeira fase do Paulistão.

Pesou contra o treinador a queda precoce no Estadual e a eliminação na Copa do Brasil sofrida diante do Avenida, que recentemente foi rebaixado no Campeonato Gaúcho. E a goleada no dérbi de Campinas foi a gota d'água para o presidente Palmeron Mendes Filho, até então defensor assíduo do treinador, demiti-lo.

ALEMÃO - Palmeron revelou também que o atacante Alemão, ex-Santos, foi oferecido ao clube. No entanto, o presidente admitiu que a prioridade é na contratação de zagueiros, volante e um atacante de velocidade, assim como foi pedido pelo técnico Vinícius Eutrópio, mas deixou o nome do atleta "em espera". "O jogador nos foi oferecido, mas não é uma das nossas prioridades neste momento. Vamos analisar", afirmou.

Alemão, 30 anos, iniciou a carreira no Santos e não demorou a se transferir para o futebol italiano. Voltou ao Brasil para defender o Catanduvense, passou por Ponte Preta, Vitória, Chapecoense, Portuguesa, Figueirense, ABC, Botafogo, Paraná e CSA, seu último clube.

JOGO-TREINO - O Guarani fará um jogo-treino, visando o Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, em Campinas, com os portões fechados. A equipe deverá ser formada por Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, Thalisson e Giaretta; Deivid, Ricardinho, Matheusinho, Rondinelly e Felipe Amorim; Diego Cardoso.