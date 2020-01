Guarani regulariza quarteto no BID e 'alivia' pendências burocráticas

De olho na estreia do Campeonato Paulista, o Guarani deu sequência às regularizações no Boletim Informativo Diário (BID). O time campineiro resolveu as pendências burocráticas do zagueiro Romércio, dos volantes Deivid e Lucas Abreu e do atacante Júnior Todinho, além de rescindir oficialmente com Vitor Feijão.

Entre renovações e reforços, restam o zagueiro Ednei; os volantes Igor Henrique, Eduardo Person e Marcelo; os meias Giovanny e Mateusinho e os atacantes Pablo e Bruno Sávio.

Vale lembrar que, para entrar em campo frente a Internacional de Limeira, na rodada inaugural do Estadual, em 22 de janeiro, o clube campineiro precisa inscrever os nomes na Federação Paulista de Futebol (FPF) até o dia 15, quarta-feira.

Atletas remanescentes, como os goleiros Jefferson Paulino e Carlão, os zagueiros Bruno Silva e Pedro Moraes, os laterais Bruno Souza e Bidu, o volante Ricardinho, o meia Bady e o atacante Renanzinho já têm documentação regularizada.

O Guarani deu fim à pré-temporada em Águas de Lindoia, na última segunda, e retornou a Campinas no período da tarde.

Após treinamento na manhã desta terça, no CT, o elenco ganha descanso para enfrentar a Portuguesa, no segundo jogo-treino, a partir das 10h desta quarta, no Canindé, em São Paulo.