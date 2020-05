Guarani planeja resolver pendências salariais até o fim da próxima semana

Após acertar parte dos salários de março com os jogadores, o Guarani espera pagar na próxima semana os vencimentos de abril ao elenco e aos funcionários, ainda sem o corte previsto nos pagamentos - Foto: Divulgação

Após acertar parte dos salários de março com os jogadores, o Guarani espera pagar na próxima semana os vencimentos de abril ao elenco e aos funcionários, ainda sem o corte previsto nos pagamentos. O Conselho de Administração aguarda liberação de um documento na Justiça para receber o dinheiro, proveniente das cotas de transmissão, e colocar a casa em dia.

Outra pendência é quitar 40% do pagamento aos atletas, porcentagem que ficou em a ver referente ao mês de março. Vale destacar que, conforme acordo com todos os profissionais do grupo profissional, o salário do mês é quitado sempre no dia 20. Isso significa que maio deve ser pago, teoricamente, a partir de 20 de junho.

Por conta da paralisação do futebol nacional em meio ao surto do novo coronavírus, o Guarani perdeu receitas importantes, principal com bilheterias e cotas de transmissão.

Com as finanças apertadas, a diretoria definiu, no início deste mês, pela redução de 25% dos salários de elenco, comissão técnica e funcionários, seguindo o caminho da maior parte dos times do País.