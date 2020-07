Guarani oficializa contratação do atacante Waguininho

Atacante Waguininho - (Foto: Divulgação)

A diretoria do Guarani anunciou a quinta contratação durante esta paralisação do futebol por conta do novo coronavírus. Trata-se do atacante Waguininho, que retorna ao Brasil depois de atuar na Coreia do Sul por quatro anos.

O jogador de 30 anos rescindiu recentemente com o Suwon Bluewings, onde estava desde 2016, e assinou contrato com o Guarani até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Waguininho foi revelado nas categorias de base do São Vicente e ainda defendeu Mogi Mirim e Oeste, pelo qual se destacou em 2014 e 2015.

Até então, o Guarani havia fechado com os zagueiros Didi e Wálber, o meia Arthur Rezende e o atacante Elias Carioca. A diretoria espera anunciar nos próximos dias a renovação com o lateral Pablo e a contratação do meia Alanzinho.

Os jogadores do atual elenco vão retomar as atividades no gramado do Brinco de Ouro da Princesa a partir da próxima segunda-feira. Desde quarta-feira eles vinham realizando fortalecimento muscular e testes físicos e clínicos em institutos da região.