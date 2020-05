Guarani mostra confiança em renovação de contrato do lateral-direito Pablo

O Guarani mostra confiança na renovação do empréstimo de Pablo junto ao Santa Clara, de Portugal, dono de seus direitos econômicos. Prestigiado com o técnico Thiago Carpini, o lateral-direito tem acordo até 30 de junho deste ano, mas já declarou à diretoria e à comissão técnica o desejo de permanência no clube de Campinas (SP), onde foi revelado no início da década passada.

A intenção do "fico" no Brasil em detrimento do retorno à Europa é embasada em uma série de motivos. Além de retomar o bom futebol com a equipe bugrina no Campeonato Paulista, o camisa 17 não pensa em deixar o país neste momento, um tanto quanto conturbado após falecimento do pai na semana anterior.

"Nós já conversamos com o Pablo. Ele já sinalizou para o Departamento de Futebol que gostaria de permanecer. Um pouquinho mais para frente, já conversamos com o clube dele para a renovação do contrato. Essa é a nossa vontade também: ver a bola rolando o mais rápido possível", declarou o presidente Ricardo Miguel Moisés, em entrevista à rádio Bandeirantes de Campinas.

Então contratado com status de atacante, Pablo ganhou destaque na lateral direita e deixou boa impressão. Alternativa imediata para a ala desde a pré-temporada, desbancou Cristovam, contratado no final de janeiro, e esteve presente, desde o início, nos 10 jogos disputados no Paulistão. Entre as peças de linha, é quem ostenta a maior minutagem nesta temporada.