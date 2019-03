Guarani confirma Vinícius Eutrópio como técnico para a Série B

No meio de uma crise política, que ameaça até o cargo do presidente Palmeron Mendes Filho, o Guarani anunciou nesta sexta-feira Vinícius Eutrópio como o substituto de Osmar Loss para o comando do time, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que começará em abril.

Após uma semana de negociações, o acordo foi fechado em um hotel de Campinas. Eutrópio, porém, não deve comandar o time no Troféu do Interior. Já existem dois jogos marcados contra o Mirassol, com a equipe sendo dirigida por Marco Antônio, auxiliar técnico fixo do clube. O primeiro jogo será disputado na segunda-feira, às 17 horas, em Mirassol.

Com 52 anos, o técnico está sem trabalhar desde junho de 2018, quando deixou o Bolívar, um dos mais tradicionais clubes da Bolívia, e que estava disputando a Copa Libertadores. E substituirá Loss, demitido após a derrota no clássico contra a Ponte Preta por 3 a 0, no sábado passado.

Eutrópio trabalhou na comissão técnica de Carlos Alberto Parreira no Fluminense. Mais tarde, com a troca no comando, chegou a assumir o clube das Laranjeiras. Em 2013, conquistou o acesso com o Figueirense na Série B. E no ano seguinte foi campeão catarinense. Trabalhou também no Santa Cruz e na Chapecoense. Em 2016, teve uma rápida passagem pela Ponte Preta, de apenas quatro jogos no Campeonato Paulista.

Ainda sob convite de Carlos Alberto Parreira, seu "padrinho", Eutrópio fez parte da comissão técnica da seleção da África do Sul durante a Copa do Mundo de 2010. Ele foi responsável por observar os adversários e passar as informações para o técnico.

No Guarani, Eutrópio vai ter de lidar com a pressão extra-campo e o momento instável da diretoria. O presidente Palmeron Mendes Filho perdeu força nos bastidores e vem sendo muito cobrado pela torcida pelas recentes eliminações na Copa do Brasil e Campeonato Paulista, além da derrota "vergonhosa", segundo ele próprio, para a Ponte Preta.

Nesse cenário, Eutrópio assume o Guarani e já tem de definir o planejamento para a Série B. Ele deve ser apresentado oficialmente na terça-feira.