Guarani bate Criciúma, mantém ascensão e se distancia da zona de risco da Série B

O Guarani deu mais um passo importante na luta pela sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ao confirmar a base fase com vitória em cima do Criciúma, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em duelo válido pela 24ª rodada da competição. O gol do jogo foi feito pelo zagueiro Luiz Gustavo, de cabeça, aos 31 minutos do segundo tempo.

Com o resultado positivo, equipe bugrina salta aos 28 pontos e ganha fôlego na briga contra a zona de rebaixamento. O clube catarinense, por sua vez, segue estacionado nos 23 pontos, afundado como lanterna da tabela.

A etapa inicial deixou a desejar no quesito emoção e bom futebol neste duelo no Brinco de Ouro. Mesmo em casa, o time campineiro não assustou Luiz em nenhuma oportunidade por enfrentar dificuldades para quebrar as linhas de defensores e furar a marcação adversária.

Em duelo de pouco futebol, muito estudo e troca de passes, ninguém conseguiu exigir trabalho do goleiro adversário. Enquanto o Guarani chegou ao ataque no fim com dois chutes de longa distância com Bruno Souza e Igor Henrique, o clube catarinense criou a melhor chance, salva por Thallyson em cima da linha, após desvio de Foguinho na primeira trave.

Com nova postura dos dois times e mais inspiração ofensiva, o segundo tempo apresentou, só em dez minutos, muito mais do que nos 45 anteriores. A equipe da casa, logo aos seis minutos, assustou com Davó, após cruzamento de Michel Douglas, em finalização que Luiz espalmou para escanteio. Pouco depois, no outro lado, Andrew construiu jogada individual, arrancou pela intermediária e arrematou de fora da área, mas por cima.

O embate entre Luiz e Davó voltaria a ocorrer aos 16. O atacante invadiu a área com perigo e tocou na saída do camisa 1, que evitou, pela segunda vez, o gol.

Foi necessário, porém, um atleta com pouco cacoete ofensivo para balançar as redes do Criciúma. Em cobrança de escanteio de Thallyson, o zagueiro Luiz Gustavo se desvencilhou da marcação, subiu alto e testou firme para abrir o placar.

Com a vantagem, o Guarani adotou postura defensiva e apostou as fichas no contra-ataque. E ainda houve chance para ampliar. Bruno Souza fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou. A bola sobrou para Renanzinho, mas parou em defesa de Luiz. No rebote, porém, mesmo com o goleiro caído, Ricardinho finalizou na rede pelo lado de fora.

A oportunidade incrivelmente desperdiçada, entretanto, não fez falta para o Guarani, que engatou a terceira vitória consecutiva, sendo a quinta nos últimos sete jogos sob comando interino de Thiago Carpini.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Brasil de Pelotas, na sexta-feira, às 20h30, no estádio Bento Freitas. No sábado, às 11 horas, o Criciúma recebe o Botafogo-SP, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CRICIÚMA

GUARANI­ - Klever; Bruno Souza, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Igor Henrique, Arthur Rezende e Lucas Crispim (Renanzinho); Davó (Nando) e Michel Douglas (Ricardinho). Técnico: Thiago Carpini (interino).

CRICIÚMA - Luiz; Carlos Eduardo, Sandro, Derlan e Marlon; Jean Mangabeira (Reinaldo), Wesley e Foguinho; Andrew, Vinícius e Pedro Bortoluzo (Léo Gamalho). Técnico: Waguinho Dias.

GOL - Luiz Gustavo, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

CARTÕES AMARELOS - Igor Henrique, Luiz Gustavo e Arthur Rezende (Guarani); Pedro Bortoluzo, Jean Mangabeira e Marlon (Criciúma).

RENDA - R$ 37.643,00.

PÚBLICO - 4.491 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).