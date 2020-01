Guarani aproveita fragilidade da Inter de Limeira e começa Paulistão com goleada

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Internacional de Limeira foi muito mal em sua estreia na temporada 2020. Nesta quarta-feira, mesmo atuando no estádio Major Levy Sobrinho, acabou goleado pelo Guarani por 4 a 0.

Enquanto a Inter iniciou o jogo no ataque, tentando explorar a velocidade para sufocar, o Guarani se manteve bem postado na defesa e avançando com muita consciência para explorar os erros de posicionamento da defesa da casa.

Logo após a pressão inicial da equipe limeirense, o time de Campinas abriu o placar. Bidu fez o levantamento pelo alto, Vançan não cortou de cabeça e a bola sobrou para a ajeitada de Giovanny, que depois bateu colocado no alto. Guarani na frente aos sete minutos.

A Inter manteve a mesma velocidade no ataque, mas descuidava na marcação. Quase levou outro gol quando Pablo tentou cruzar e quase surpreendeu o goleiro Rafael Pin, que se afastou e deu o tapa por cima do travessão. Aos 22 minutos, a Inter sofreu o segundo gol. Outro levantamento de Bidu pelo alto e o zagueiro Romércio apareceu sozinho para cabecear no lado direito do goleiro.

No intervalo, o estreante técnico Elano tentou ajeitar o setor ofensivo da Inter, tirando Murilo Rangel para a entrada de Airton. Uma mudança arriscada, tanto que levou o terceiro gol aos dez minutos. Após escanteio e chute mascado de Lucas Abreu, a bola sobrou livre do lado esquerdo para Júnior Todinho completar para as redes.

Irritando na beira do campo, Elano reclamou da arbitragem e recebeu o cartão amarelo. Depois ele percebeu que precisava fechar o time para evitar uma goleada maior, tanto que tirou o atacante Tcharlles para a entrada do zagueiro Balardin. Não foi suficiente para evitar o quarto gol, aos 32 minutos. Após roubada de bola, o meia Giovanny lançou Júnior Todinho em velocidade. Ele ganhou da defesa e tocou por cobertura na saída desesperada de Rafael Pin.

Não faltou valentia aos limeirenses, que até tentaram o gol de honra. Aos 45 minutos, Airton acertou a trave esquerda de Jefferson Paulino. Faltou um pouco de sorte neste lance.

Os dois times voltam a jogar na próxima segunda-feira, às 20 horas. A Inter vai tentar a reabilitação diante do RB Bragantino, em Bragança Paulista. O Guarani vai receber o Santos no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 4 GUARANI

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Roger Bernardo, João Victor, Jean Pablo (Matheus Neris) e Daniel Vançan; Marquinhos, Geovane e Murilo Rangel (Airton); Lucas Braga, Tcharlles (Balardin) e Thomaz. Técnico: Elano.

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidu (Marcelo); Deivid, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovanny; Júnior Todinho (Alemão) e Rafael Costa (Bruno Sávio). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS Giovanny aos 7 e Romércio aos 22 minutos do primeiro tempo. Júnior Todinho aos 10 e aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Geovane, Daniel Vançan e Elano (Internacional). Bidu (Guarani).

RENDA - R$ 130.970,00.

PÚBLICO - 5.193 pagantes.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.