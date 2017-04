Griezmann marca e garante vitória do Atlético de Madrid no Espanhol

Embalado pela classificação à semifinal da Liga dos Campeões, após eliminar o Leicester na terça-feira, o Atlético de Madrid manteve o bom momento e derrotou o Espanyol mesmo jogando fora de casa, por 1 a 0, neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol do triunfo foi assinalado pelo francês Griezmann.

O resultado assegurou o time madrilenho na terceira posição da competição com 68 pontos, três a mais do que o Sevilla, o quarto colocado. O Espanyol, por sua vez, está em nono, com 49 pontos.

Diante do bom momento do adversário, o time mandante não se acanhou e quase abriu o placar no primeiro minuto, quando Moreno cruzou e Jurado finalizou com perigo. O jogo, contudo, foi diminuindo de ritmo. E o intervalo logo chegou com as duas equipes parecendo satisfeitas com o resultado.

A tônica parecia a mesma no segundo tempo. As duas equipes pouco criavam até que, aos 27 minutos, Griezmann aproveitou rebote, finalizou cruzado e garantiu o importante triunfo do Atlético de Madrid.

Ainda neste sábado, o Villarreal sofreu em casa diante do Leganés, mas confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 1, com dois gols do atacante congolês Cédric Bakambu. O segundo, inclusive, marcado já nos acréscimos do segundo tempo, causou grande polêmica por ter sido feito com a mão. De todo modo, o time se manteve em quinto com 57 pontos.

Fechando os jogos disputados neste sábado, o Málaga aproveitou o apoio da torcida para superar o Valencia por 2 a 0, enquanto Osasuna e Sporting Gijón ficaram no empate por 2 a 2.

Veja Também

Comentários