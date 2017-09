Griezmann garante a vitória do Atlético de Madrid na estreia do novo estádio

Uma vez mais, Antoine Griezmann comandou a festa da torcida madrilenha. Na estreia do Wanda Metropolitano, novo estádio do Atlético de Madrid, a equipe sofreu mais do que o esperado neste sábado para superar o Málaga. Mas, com um gol de seu astro francês no segundo tempo, ganhou por 1 a 0 e sacramentou o dia histórico.

Com o sofrido triunfo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid chegou aos oito pontos e subiu para terceiro. Já o Málaga perdeu suas quatro partidas e está na lanterna da competição.

A arena inaugurada neste sábado vai substituir o lendário Vicente Calderón, fechado em maio depois de mais de 50 anos recebendo partidas do time. Mas, na realidade, o Wanda Metropolitano foi construído em 1994, com o nome de La Peineta, para receber provas de atletismo. Praticamente abandonado durante muito tempo, foi reformado para as candidaturas de Madri aos Jogos Olímpicos, que não tiveram sucesso. O Atlético de Madrid, então, assumiu as reformas em 2011 e bancou a reconstrução que custou quase R$ 900 mil.

A entusiasmada novidade, contudo, não embalou a equipe conforme o esperado. Com Filipe Luis, Koke, Angel Correa e Griezmann em campo, entre outros destaques, o Atlético de Madrid pressionava o Málaga, mas tinha dificuldades para ser efetivo.

Até que, mesmo sem o brilho do Atlético de Madrid, a festa estourou nas arquibancadas aos 16 minutos do segundo tempo. E o primeiro gol do novo estádio só poderia ser dele: Griezmann, principal destaque da equipe.

E foi um belo gol. Angel Correa fez boa jogada pela direita, "entortou" o marcador e cruzou rasteiro para o craque francês bater de primeira, firme e no canto, para colocar seu nome na história do Wanda Metropolitano.

Ainda neste sábado, também jogando em casa, o Bétis venceu o Deportivo La Coruña por 2 a 1 e chegou aos seis pontos. Destaque para o meia-atacante Joaquín, autor dos dois gols do time mandante.

