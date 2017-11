Griezmann e Gameiro brilham e Atlético de Madrid goleia o Levante por 5 a 0

O Atlético de Madrid massacrou o Levante ao aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre o rival, neste sábado, em Valência, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os franceses Kevin Gameiro e Antoine Griezmann, com dois gols cada, foram os grandes destaques da equipe madrilenha.

Com o triunfo fora de casa, o Atlético chegou aos 27 pontos e se garantiu no terceiro lugar na tabela, empatado com o Real Madrid, que também venceu na rodada e está na quarta posição pelos critérios de desempate. Já o Levante parou nos 15 pontos e ocupa a 13.ª posição no torneio.

A vitória do Atlético começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa em uma descida do atacante Gameiro. Ele cruzou da direita e o zagueiro Rober Suárez, na tentativa de cortar o lance, jogou contra o próprio gol.

Depois, aos 28 minutos, Gameiro faria o dele aos 28, após boa jogada do atacante Angel Correa, que limpou o goleiro e chutou. O zagueiro Chema Rodríguez conseguiu cortar, mas a bola sobrou limpa para Gameiro somente empurrar para o gol.

Na segunda etapa, a vantagem do time madrilenho aumentou logo aos 13 minutos, o Atlético de Madrid chegou ao terceiro gol, o segundo de Gameiro na partida com um toque sutil na saída do goleiro adversário.

Pouco depois, Gameiro fez boa jogada pela direita e cruzou para o compatriota Griezmann ampliar para 4 a 0. O mesmo Griezmann fez o quinto gol da equipe madrilenha dois minutos mais tarde ao se aproveitar do rebote do goleiro que não conseguiu segurar mais um chute desferido por Gameiro.

O Atlético seguiu com mais volume de jogo e ainda perdeu algumas oportunidades de ampliar ainda mais a goleada, uma delas com o atacante Fernando Torres, que chutou forte e exigiu grande defesa do goleiro Olazabal. Já o Levante pouco fez e praticamente não teve chances de marcar ao menos o gol de honra.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid receberá a Real Sociedad, sétima colocada no Espanhol, em jogo marcado para o dia 2 de dezembro. Um dia antes, o Levante visitará o Málaga, que está na zona de rebaixamento do campeonato nacional.

OUTRO JOGO - Na outra partida realizada mais tarde neste sábado pelo Espanhol, Betis e Girona empataram por 2 a 2. O Girona chegou a passar na frente do placar aos 49 minutos do segundo tempo com o meio-campista Portu, mas sofreu o empate um minuto depois, assinalado pelo atacante Cristian Tello Herrera.

