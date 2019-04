Grêmio vence São Luiz e vai encarar o Internacional na final do Gaúcho

O Grêmio confirmou a sua presença na final do Campeonato Gaúcho ao vencer o São Luiz, de Ijuí, por 3 a 0, nesta tarde de domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. No jogo de ida, no estádio 19 de Outubro, houve empate sem gols. O título vai ser decidido contra o rival Internacional, o que não acontece desde 2015.

O regulamento prevê dois jogos, com o Grêmio, dono da melhor campanha (39 a 34 pontos), tendo a vantagem de disputar o segundo jogo em sua casa. O time tricolor está invicto, com 12 vitórias e três empates. O seu ataque marcou 38 gols e sua defesa sofreu apenas um. A Federação Gaúcha de Futebol deve confirmar estes jogos para dia 14 (domingo), no estádio Beira-Rio, e no dia 17 (quarta-feira), na Arena Grêmio.

Neste século, com domínio dos clubes do Interior, o título gaúcho foi decidido apenas cinco vezes em Gre-Nais de um total de 19 disputados. O Grêmio levou vantagem apenas em 2006 e 2010. Colorado em 2011, 2014 e 2015. Ano passado, o time tricolor sagrou-se campeão em cima do Brasil de Pelotas. No ranking geral de conquistas, o Inter levou a taça 45 vezes, contra 37 do Grêmio.

Como era esperado, o Grêmio começou no ataque, em busca do gol. Para abrir o placar, usou a malícia. Cobrou uma falta na intermediária com rapidez, com Everton ligando Matheus Henrique pelo lado esquerdo da área. Ele fez o levantamento para o outro lado, André ajeitou de cabeça e Alisson entrou em velocidade na pequena área para completar de carrinho aos 24 minutos.

Quem fez um gol sem mexer no placar foi o goleiro Paulo Victor, que salvou o Grêmio aos 34 minutos. Após toque de Mikael, houve o desvio à queima-roupa de Thiago Alagoano e o goleiro defendeu, fechando o ângulo. Uma grande defesa. Era um alerta de que seria necessário ampliar o placar.

O esperado segundo gol, para aliviar a torcida, saiu aos 37 minutos. Matheus Henrique outra vez iniciou a jogada e achou André na grande área. O atacante, com habilidade, fez o drible de corpo num marcador e bate cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Carlão.

No segundo tempo, sem alternativa, o visitante tentou ir ao ataque. Teve um gol anulado aos 11 minutos, quando Leilson andou para as redes com os dois braços, num lance bem rápido. O castigo veio dois minutos depois. Jean Pyerre ligou Éverton, que cortou o marcador e chutou cruzado no ângulo, aos 13 minutos.

Com o placar definido, o Grêmio desacelerou, inclusive com Renato Gaúcho promovendo logo duas alterações. Tirou Alisson e Maicon para as entradas, respectivamente, de Marinho e Romulo. E, depois, poupou André para a entrada de Felipe Vizeu. O São Luiz também sentiu o drama e passou a tocar a bola lateralmente. Terminou em quarto lugar, atrás do Caxias, eliminado pelo Internacional, porém, com maior pontuação.