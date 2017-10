Grêmio vence Flu e diminui diferença para o líder Corinthians para nove pontos

O Grêmio fez a lição de casa na tarde deste domingo ao derrotar o Fluminense pelo placar de 1 a 0 e viu a diferença para o líder Corinthians cair para nove pontos. O duelo foi realizado na Arena Grêmio, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho deu um fim na sequência de três derrotas seguidas e continuou na terceira colocação, com 46 pontos, contra 31 do Fluminense, que começa a flertar com a zona de rebaixamento. Renato Gaúcho, priorizando a Copa Libertadores, escalou um time alternativo.

A equipe, no entanto, foi para cima do adversário, tanto que o goleiro Diego Cavalieri saiu de campo como o principal destaque do jogo. A primeira boa chance aconteceu logo aos sete minutos. Jael recebeu de Ramiro na pequena área, mas mandou por cima do gol.

A partir daí começou a brilhar a estrela do goleiro tricolor. Aos 14 minutos, Patrick cobrou escanteio, Jael desviou e Everton parou em Cavalieri, à queima-roupa. A bola ainda sobrou na cabeça do próprio atacante, que viu o camisa 12 fazer um milagre na Arena.

O Grêmio seguiu pressionando e teve um gol anulado pela arbitragem aos 35 minutos. Léo Moura recebeu dentro da área e deu de calcanhar para Patrick marcar. O árbitro, no entanto, marcou impedimento do lateral. Antes ao apito final, o meia recebeu livre para fazer o gol, mas Diego Cavalieri salvou mais uma.

O panorama mudou no segundo tempo. O Fluminense colocou a bola no chão e sufocou o Cruzeiro nos minutos iniciais. Aos sete, Douglas fez bela jogada e deixou com Henrique Dourado. O atacante chutou para grande defesa de Marcelo Grohe, que espalmou para fora. Na cobrança de escanteio, o goleiro evitou por pouco um gol olímpico de Scarpa.

O time carioca ainda perdeu uma grande oportunidade com Reginaldo. O zagueiro recebeu belo cruzamento de Scarpa, mas mandou para fora. Só que no fim acabou castigado. Aos 40 minutos, Everton jogou a bola na área, Orejuela desviou e viu Beto da Silva empurrar para o gol.

Após a parada de dez dias para a realização dos últimos dois jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2018, o Grêmio volta a campo no dia 11 de outubro, às 21h45, diante do Cruzeiro, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). No dia seguinte, às 17 horas, o Fluminense faz o clássico diante do Flamengo. O local do duelo ainda não foi definido.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 FLUMINENSE

GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geronel, Bruno Rodrigo e Bruno Cortez; Cristian (Jailson), Arthur, Ramiro e Patrick (Jeán Pyerre); Everton e Jael (Beto da Silva). Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Frazan e Léo; Orejuela, Wendel (Marcos Junior), Douglas (Peu), Sornoza (Richard) e Gustavo Scarpa; Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

GOL - Beto da Silva, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel (Grêmio); Frazan e Lucas (Fluminense).

RENDA - R$ 502.985,00.

PÚBLICO - 15.727 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Veja Também

Comentários