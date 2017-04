Grêmio treina sem 3 titulares antes de viagem, mas Renato minimiza: 'Preservados'

O Grêmio realizou nesta terça-feira o último treino antes da viagem ao Paraguai para encarar o Guaraní, na quinta, pela Libertadores. Em meio à maratona de jogos no torneio continental e no Campeonato Gaúcho, a comissão técnica tricolor optou por promover aos titulares apenas um trabalho físico no CT Luiz Carvalho.

Na atividade, o destaque ficou por conta da ausência de três atletas que vêm sendo titulares com o técnico Renato Gaúcho. O lateral-direito Edílson, o polivalente Léo Moura e o atacante Miller Bolaños sequer foram a campo e ficaram na atividade realizando trabalho específico. O treinador, então, tratou de explicar o motivo.

"Foi para preservar. Nem sempre, principalmente 48 horas após uma partida, todo mundo vai para campo. Até porque os jogos são bastante pegados, sempre tem uma batida, uma dor a mais. Enfim, procuramos recuperar totalmente os jogadores dentro destas 48 horas, sem problema algum. No último jogo, contra o Novo Hamburgo, alguns jogadores não haviam treinado e foram a campo. Isso é normal", garantiu.

O fato é que o Grêmio vive momento decisivo na temporada. Líder do Grupo 8 da Libertadores com oito pontos, ao lado do próprio Guaraní, pode encaminhar a classificação às oitavas de final se vencer em Assunção. Somente três dias depois, volta as atenções para o Campeonato Gaúcho e vai definir uma vaga na decisão da competição com o Novo Hamburgo, com quem empatou por 1 a 1 na ida da semifinal, em plena Arena.

"Temos que pensar jogo a jogo. Pensamos no Guaraní, que é o próximo, sem muito tempo para trabalhar. Mas é esse o preço que se paga por estar num grande clube. Os grandes sempre disputam mais campeonatos que as equipes do interior. A gente sabe o quanto é difícil jogar no Paraguai. Eles estão liderando a chave junto com o Grêmio, não vai ter facilidade. Então, precisamos pensar no jogo lá, para depois mirar o Novo Hamburgo", afirmou Renato.

Renato optou por fechar a primeira parte do treino do Grêmio nesta terça, mas a tendência é que o Grêmio entre em campo sem surpresas, com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Léo Moura, Luan e Pedro Rocha; Miller Bolaños. A delegação tricolor viaja para Assunção ainda nesta noite, por volta das 23 horas.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Leo.

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere e Bressan.

Laterais: Edílson, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez.

Volantes: Maicon, Jaílson, Michel, Machado, Arthur e Kaio.

Meias: Léo Moura, Miller Bolaños, Gastón Fernández, Lincoln e Ramiro.

Atacantes: Luan, Pedro Rocha, Barrios, Everton e Fernandinho.

