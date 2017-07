Grêmio Santo Antônio empata no tempo normal e perde nos pênaltis

O G.S.A. não conseguiu mostrar seu futebol e acabou sendo derrotado pelo ABC nos pênaltis por 5 a 3 no jogo desta sexta-feira (21), com o resultado o Grêmio Santo Antônio encerra sua participação no Base Brasil 2020.

A rodada de Sexta-feira (21) teve os seguintes resultados

Jaques da Luz

GSA (1) x (1) União - Pênaltis 3 x 5

Sidrolândia (2) x (0) Novo

Corinthians (2) x (3) Sport

Cruzeiro (3) x (1) Strikers

Morenão

Chapecoense (5) x (1) Guaicurus

Palmeiras (2) x (3) Red Bull

Coritiba (1) x (2) Grêmio

Atlético PR (1) x (0) Avaí

Amanhã disputam no estádio Morenão o 3º e 4º lugar, Sociedade Esportiva Palmeiras e Coritiba Foot Ball Club, as 8 horas da manhã e as 10 horas definem o 1º e 2º lugar Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Red Bull Brasil.

O campeonato Base Brasil 2020 surgiu em 2012, depois de uma clínica de futebol, em Campo Grande, com a equipe do Grêmio Santo Antônio. Os organizadores buscam aproximar a realidade dos grandes centros, com uma estrutura muito próxima do que acontece nos grandes campeonatos nacionais de base. O campeonato Base Brasil 2020 é uma competição anual, e este ano envolve mais de 320 atletas e 160 profissionais.

A entrada para os jogos é gratuita.

Sobre o Campeonato

Os jogos estão acontecendo até o dia 22 de julho nos estádios Jacques da Luz, Estádio Morenão e no Olho do Furacão. A coordenação técnica e regulamentar da competição fica a cargo do professor Walter Del Vecchio, Celso Ponzio fica responsável pela coordenação geral das equipes de fora do estado e divide a organização com Fernando Caneppele.

O campeonato possui um propósito beneficente e conta com a iniciativa do projeto Grêmio Santo Antônio de Futebol Campo-grandense, com a realização da FUNDESPORTE e apoio do Governo do estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande em exercício Prefeito Marquinhos Trad, Deputado Junior Mochi, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, FUNESP e da Coordenadoria de Cultura e Esporte/PROECE/UFMS por intermédio do Projeto TORCEDOR DO FUTURO.

