Grêmio sai atrás do placar duas vezes, vira contra o Ceará e reage no Brasileirão

Após ficar duas vezes atrás do placar, o time do Grêmio encontrou forças para buscar a virada diante do Ceará, por 3 a 2, em partida disputada na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O resultado recolocou o Grêmio na briga pela liderança. O time gaúcho soma 47 pontos, a quatro do São Paulo, que, no sábado, empatou com o América-MG por 1 a 1. Já o Ceará desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento e terminou a rodada com 27. A equipe cearense não perdia havia quatro rodadas.

Grêmio e Ceará fizeram um primeiro tempo aberto, buscando o gol a cada instante. O time cearense não se intimidou por jogar fora de casa, tomou a iniciativa e viu a tática dar resultado aos 12 minutos. Em cruzamento de Juninho Quixadá, Luiz Otávio pegou de coxa para surpreender Marcelo Grohe. Antes, Leandro Carvalho já havia desperdiçado uma grande oportunidade de frente ao gol.

Mas o Grêmio não estava disposto a entregar o jogo. E apelou para as bolas levantadas para dentro da área - mais de 20 só no primeiro tempo - para superar a defesa do Ceará. Aos 20 minutos, Pedro Geromel aproveitou a cobrança de escanteio para, de cabeça, deixar tudo igual.

O gol, no entanto, não diminuiu o ímpeto do Ceará, que respondeu seis minutos depois. Juninho Quixadá puxou contra-ataque e chutou. Marcelo Grohe largou nos pés de Arthur, que colocou o time visitante na frente, de novo. E o terceiro só não saiu, pois a enfiada de Quixadá ficou na trave.

O resultado fez a torcida jogar contra o Grêmio. Luan recebia vaias a cada passe, mas nada que impedisse o time de reagir. Aos 43 minutos, Léo Moura deu um cruzamento milimétrico para Thonny Anderson. O atacante subiu sozinho para deixar tudo igual de novo.

O Grêmio não deixou o Ceará respirar na volta ao intervalo. O clube gaúcho foi para pressão e viu Éverson fazer um milagre no arremate de Pedro Geromel. O zagueiro ainda teve uma segunda oportunidade, mas, desta vez, foi Samuel Xavier quem afastou o perigo em cima da linha.

Só que Luan tratou de fazer as pazes com a torcida do Grêmio. O atacante cobrou falta com perfeição e dançou o vira diante do Ceará. Ele fez o primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

O gol fez Luan crescer ainda mais na partida. O atacante quase transformou Geromel no grande herói. Ele deu belo passe par o zagueiro, que cabeceou por cima do gol. Antes do apito final, Éverson fez mais um milagre ao segurar o chute de Everton, porém, não conseguiu evitar a derrota do Ceará.

Na próxima rodada, o Grêmio encara o Fluminense no sábado, às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio. No domingo, às 19h, o Ceará recebe a Chapecoense, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 2 CEARÁ

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Ramiro (Pepê), Maicon (Kaio), Cícero e Luan; Thonny Anderson (Thaciano) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho (Robinho), Richardson, Juninho Quixadá (Felipe Azevedo) e Calyson; Leandro Carvalho (Pedro Ken) e Arthur. Técnico: Lisca.

GOLS - Luiz Otávio, aos 12, Pedro Geromel, aos 21, Arthur, aos 26, e Thonny Anderson, aos 43 minutos do primeiro tempo. Luan, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Luan, Pedro Geromel e Ramiro (Grêmio); Tiago Alves (Ceará).

RENDA - R$ 1.523.542,00.

PÚBLICO - R$ 36.786,00.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).