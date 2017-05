Grêmio realiza treinamento no Chile e Renato Gaúcho tem conversa com Fernandinho

O Grêmio viajou nesta segunda-feira para Calama, no Chile, e já realizou o primeiro treinamento de olho no duelo contra o Deportes Iquique nesta quarta, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores.

O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade no final da tarde em campo de grama sintética. Primeiro reuniu todo o elenco para uma conversa. Depois conversou em particular com o atacante Fernandinho, provável substituto do equatoriano Miller Bolaños, que está machucado - Arthur corre por fora na disputa da posição.

Em campo, não deu pistas da escalação. Promoveu um trabalho técnico de ataque contra defesa. Renato Gaúcho demonstrou preocupação com a troca de passes e a finalização dos jogadores. O provável time que entrará em campo nesta quarta-feira terá: Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Michel, Fernandinho, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O Grêmio lidera o Grupo 8 com 10 pontos, três à frente do Guaraní, do Paraguai, o segundo colocado. Um empate no Chile garante matematicamente vaga à próxima fase. O Deportes Iquique aparece na terceira colocação com seis e Zamora, da Venezuela, é o lanterna sem pontuar.

