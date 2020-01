Grêmio perde pênalti, carimba trave três vezes, mas vence a 1ª no Gaúcho

O Grêmio conquistou a primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Na tarde deste domingo, o time de Renato Gaúcho derrotou o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Bento de Freitas, em Pelotas, pela segunda rodada. O zagueiro David Braz anotou o gol da partida. A equipe de Porto Alegre perdeu um pênalti e carimbou a trave três vezes na partida.

Com o resultado, o Grêmio subiu para o quinto lugar do Grupo B, fora da zona da classificação à segunda fase. O Brasil, por sua vez, é o lanterna da chave com duas derrotas em dois jogos.

Atuando mais uma vez com a equipe titular no Estadual, o Grêmio procurou não dar chances ao adversário no primeiro tempo. A primeira boa chance veio logo aos 13 minutos. Everton teve espaço e conseguiu encontrar Patrick, livre dentro da área. O meia finalizou torto e mandou para fora. Aos 20 minutos, em outra boa chance criada, Victor Ferraz caprichou um pouco mais na finalização e acabou carimbando a trave.

O Grêmio dominava e teve um pênalti sofrido por Alisson para tentar marcar. No lance, o meia-atacante acabou se chocando com o goleiro Rafael Martins, que saiu do gramado de ambulância. Na cobrança, Luciano foi para a bola, mas carimbou a trave.

Mesmo com o forte calor em Pelotas, o time de Renato Gaúcho não diminuiu o ritmo, seguiu controlando e dando pouco espaço para o contra-ataque. A insistência foi premiada nos acréscimos. Aos 47, Alisson fez o levantamento, Everton ajeitou para o meia da área e David Braz apareceu para complementar e marcar o primeiro gol gremista da temporada.

Antes do intervalo, Everton teve oportunidade de marcar o segundo. Luciano ganhou na velocidade e ajeitou para Cebolinha, que demorou a finalizar e acabou desarmado.

O Brasil tentou começar o segundo tempo surpreendendo o Grêmio. Logo aos dois minutos, Heverton recebeu de Poveda e finalizou mascado. Vanderlei teve dificuldades, mas conseguiu mandar para escanteio. Seja por conta do desgaste ou da melhora do Brasil, o time de Porto Alegre teve mais dificuldade para criar após o intervalo. Em alguns momentos, foi até pressionado pelo adversário. Aos 22 minutos, Wesley ganhou de Kannemann e acionou Nathan Cachorrão. O centroavante deu um leve desvio na saída de Vanderlei e carimbou a trave.

O Grêmio voltou a crescer nos minutos finais. Maicon apareceu de surpresa na área, cortou a marcação e finalizou. A bola havia passado por Matheus Nogueira, mas Bruno Santos salvou em cima da linha. No lance seguinte, Kannemann ganhou da marcação pelo alto e cabeceou na trave.

O Grêmio volta a jogar contra o São José, na próxima quinta-feira, às 20 horas, em Porto Alegre.