Grêmio marca no fim contra o Novo Hamburgo e empata a quarta seguida no Gaúcho

O Grêmio parou no líder do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. Fora de casa, no Estádio do Vale, o time sofreu para superar o forte sistema defensivo do Novo Hamburgo e só conseguiu arrancar o empate por 1 a 1 aos 45 minutos do segundo tempo do duelo válido pela nona rodada.

O resultado levou o Grêmio a completar o quarto jogo sem vitória no Campeonato Gaúcho, tendo empatado todos esses compromissos. O time não vence desde 25 de fevereiro na competição e nesta quarta chegou aos 14 pontos, em terceiro lugar. Já o Novo Hamburgo lidera com 19.

O primeiro tempo da partida foi truncado e sem muitas chances de gol. O Grêmio até teve mais iniciativa, mas não conseguiu romper a defesa do Novo Hamburgo, que se utilizou de uma forte marcação para segurar o empate. A principal chance do Grêmio surgiu aos 19 minutos, quando Ramiro lançou Pedro Rocha em velocidade. Só que o atacante finalizou em cima do goleiro Matheus. Já o Novo Hamburgo também pouco criou, só ameaçando em jogadas de bola parada.

A etapa final, após a repetição do jogo truncado em seus primeiros minutos, foi bem mais movimentada. O Novo Hamburgo quase marcou aos 17, quando Juninho driblou o goleiro Léo e cruzou para Branquinho, que finalizou, mas parou em Thyere. O Grêmio respondeu pouco depois, aos 22, em uma finalização perigosa, mas para fora de Luan após tabela com o argentino Gastón Fernández.

Só que um vacilo do meia argentino aos 29 minutos se transformou em gol do Novo Hamburgo. Ele errou passe para Michel, Conrado interceptou a bola e lançou Juninho, que tocou por cima de Léo, abrindo o placar e monstrando a força do contra-ataque do seu time.

Em desvantagem, o Grêmio partiu para o abafa, em busca do empate. O time ameaçou com um chute de Lincoln e em várias jogadas aéreas. E o gol acabou saindo após um cruzamento. Aos 45 minutos, Luan acionou Fernández, que passou para Marcelo Oliveira levantar na área. Léo Moura, livre, finalizou para as redes, garantindo a igualdade em Novo Hamburgo.

No próximo sábado, o Grêmio tentará encerrar o jejum de vitórias no Gaúcho em casa, diante do Juventude. No dia seguinte, o líder Novo Hamburgo visitará o Brasil de Pelotas.

Veja Também

Comentários