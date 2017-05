Grêmio leva virada no Chile e perde chance de antecipar classificação

O Grêmio só precisava de um empate para confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mas uma virada do Deportes Iquique, pelo placar de 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no deserto de Calama, no Chile, adiou a busca pela classificação para a rodada final do Grupo 8.

O time gaúcho saiu na frente contra o rival chileno, na cidade de altitude de 2,4 mil metros, com gol de Barrios. Mas levou o empate quatro minutos depois, ainda na etapa inicial. E, logo no começo da etapa final, levou a virada.

O tropeço adia a classificação gaúcha, mas mantém ao menos provisoriamente o Grêmio na liderança do Grupo 8, com dez pontos. O Deportes Iquique chegou aos nove e subiu para o segundo lugar. Mas o Guaraní, do Paraguai, poderá chegar à primeira posição se golear o Zamora nesta quinta-feira.

O resultado acabou embolando a chave, com três equipes brigando por duas vagas nas oitavas de final. A equipe brasileira segue precisando de um empate, contra o Zamora, na rodada final, para assegurar a classificação. O confronto será em Porto Alegre, no dia 25.

O JOGO - O técnico Renato Gaúcho surpreendeu na escalação ao manter Michel no meio-campo e colocar Jailson fechando o setor, no lugar do lesionado Miller Bolaños, enquanto a torcida esperava por Fernandinho ou Arthur para a posição. A decisão mais comedida no setor compensava um ataque de três homens, com Pedro Rocha e Lucas Barrios.

Tentando manter este equilíbrio, o time gremista fez um duelo parelho contra a equipe chilena no primeiro tempo. Os lances de emoção se resumiram aos próprios momentos de gol na etapa. E foram os brasileiros que marcaram primeiro.

Depois de acertar o travessão em lance de impedimento, Barrios abriu o placar aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio na área, Kannemann desviou de cabeça na primeira trave e Barrios, quase sem marcação, cabeceou com tranquilidade para as redes.

A vantagem, porém, durou apenas quatro minutos. O Deportes Iquique buscou o empate em pênalti duvidoso. No lance, Dávila tentou cabecear em dividida na qual Ramiro entrou com pé muito alto. O choque praticamente inexistiu, mas a arbitragem anotou a penalidade, convertida por Bielkiewecz, no canto esquerdo de Grohe.

O gol não assustou o time gremista. Mas a virada, sim. Logo na volta do intervalo, aos 3 minutos, Torres cobrou falta com categoria, por cima da barreira, e Grohe não alcançou no canto esquerdo.

Renato Gaúcho, então, fez uma mudança no setor ofensivo: colocou Fernandinho no lugar de Jaílson. Era a entrada que a torcida esperava desde o início do jogo. Depois promoveu Arthur e Everton ao jogo.

Mas as alterações demoraram para fazer efeito. O Grêmio cresceu em campo mais em razão do recuo dos chilenos. Ainda assim, as investidas de perigo só surgiram na reta final do jogo. Aos 39, Barrios perdeu grande chance, em chute de primeira, dentro da área. E, aos 42, Fernandinho arriscou finalização da entrada da área e assustou o goleiro Brayan Cortéz.

Sem conseguir ao menos buscar o empate, que lhe daria a classificação, o Grêmio ainda sofreu uma importante baixa nos minutos finais. Ramiro levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo aos 45 minutos, selando a primeira derrota do time gaúcho nesta Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

DEPORTES IQUIQUE 2 x 1 GRÊMIO

DEPORTES IQUIQUE - Brayan Cortéz; Alan Moreno, Enzo Guerrero, Zenteno, Dávila; Rafael Caroca, Riquero (Álvaro Ramos), Eduardo Farías, Reynero (Bustamante), Diego Torres; Bielkiewecz. Técnico: Jaime Vera.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel (Everton), Ramiro e Jailson (Fernandinho); Luan, Pedro Rocha (Arthur) e Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Barrios, aos 19, e Bielkiewecz (pênalti), aos 23 minutos do primeiro tempo. Torres, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rocha, Pedro Geromel, Kannemann, Marcelo Grohe.

CARTÃO VERMELHO - Ramiro.

ÁRBITRO - Germán Delfino (Fifa/Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Zorros del Desierto, em Calama (Chile).

