Grêmio joga mal, mas busca empate com Ceará e mantém chances na Primeira Liga

Com um time recheado de reservas - priorizando o Gre-Nal -, e na base da superação, o Grêmio buscou o empate diante do Ceará pelo placar de 1 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela Copa Primeira Liga. Magno Alves abriu o marcador e Lucas Rex deixou tudo igual.

O resultado deixou o time gaúcho vivo na briga pela classificação no Grupo B apesar de ter somado apenas um ponto em dois jogos. Isso porque tem o duelo para fazer frente ao América Mineiro, marcado para o dia 5 de abril, em Porto Alegre.

Com três pontos, o Ceará viu sua situação se complicar, já que terá que torcer por um empate entre Grêmio e América para avançar. Em caso de vitória, o ganhador estará na próxima fase, ao lado do Flamengo, líder da chave, com sete pontos.

Grêmio e Ceará fizeram um primeiro tempo equilibrado com poucas chances de gol. O time cearense aproveitou a primeira chance que teve para abrir o marcador aos 18 minutos. Diante da falha da defesa adversária, Magno Alves ficou frente a frente com o goleiro Bruno Grassi e não desperdiçou: 1 a 0.

Atrás do placar, o time gaúcho saiu em busca do empate, mas só chegou aos gol aos oito minutos da etapa final. O goleiro Éverson fez saída atrapalhada do gol, em jogada aérea, e facilitou a vida de Lucas Rex, que só desviou para as redes, deixando tudo igual.

Nos minutos finais, o Ceará saiu para o tudo ou nada, mas acabou perdendo uma grande oportunidade de sair com os três pontos. Victor Rangel saiu de cara para o gol, mas tocou para Cametá, que não conseguiu concluir e precisou se contentar com o empate no marcador.

Veja Também

Comentários