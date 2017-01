Grêmio inicia pré-temporada com 35 atletas e tem retorno de Fernandinho

Diferente da maioria dos demais grandes clubes brasileiros, o Grêmio incluiu no grupo que inicia a pré-temporada os atletas que não devem permanecer para 2017. Nesta quinta-feira, o elenco se apresentou ao técnico Renato Gaúcho com 35 jogadores, incluindo nomes como os atacantes Henrique Almeida e Lucas Coelho.

O setor de ataque, aliás, é o que tem mais novidades. Farão a pré-temporada 10 atacantes, entre eles Yuri Mamute (volta de empréstimo ao Náutico), Lucas Coelho (volta do Avaí) e o sul-africano Ty.

Dos que voltam ao clube, porém, o principal nome é o também atacante Fernandinho, que disputou o Brasileirão pelo Flamengo. O clube carioca tem interesse em ter o jogador na Libertadores, mas aguarda para saber se ele está nos planos de Renato Gaúcho.

Por enquanto, só três reforços foram contratados: o volante Michel (ex-Atlético-GO) e os laterais-direitos Léo Moura (ex-Santa Cruz) e Leonardo (ex-Boa).

Como de costume, a reapresentação do Grêmio teve palestra do técnico Renato Gaúcho e do presidente Romildo Bolzan Junior. "Para o Campeonato Gaúcho é muito importante a ideia de ser vitorioso. Vamos disputar a Libertadores. Mas é importante que tenhamos etapas. Sejam todos bem-vindos. Aos que estão chegando - Leo Moura, Michel e Leonardo - àqueles que estão retornando, é importante que saibamos que todos poderão agregar mais valores ao grupo", disse o dirigente.

CONFIRA O ELENCO DO GRÊMIO:

Goleiros - Marcelo Grohe, Bruno Grassi, Léo e Dida;

Laterais - Edílson, Léo Moura, Leonardo Gomes, Wallace Oliveira, Marcelo Oliveira e Iago;

Zagueiros - Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Gabriel;

Volantes: Walace, Kaio, Jaílson, Ramiro, Michel, Maicon e Arthur;

Meias - Douglas, Miller, Lincoln e Maxi Rodriguez;

Atacantes - Fernandinho, Ty, Luan, Guilherme, Éverton, Pedro Rocha, Batista, Henrique Almeida, Lucas Coelho e Yuri Mamute.

