Grêmio goleia Sport por 5 a 0 e reduz vantagem do líder Corinthians no Brasileiro

O Grêmio massacrou o Sport ao impor uma goleada por 5 a 0 neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em jogo que havia sido adiado pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Fernandinho - autor de dois gols - e o lateral-direito Edílson, que abriu a contagem com uma bela cobrança de falta, foram dois dos principais destaques da equipe gaúcha.

O resultado reacende o ânimo do Grêmio - vice-líder do Nacional - na perseguição ao Corinthians. Os gaúchos agora somam 43 pontos, enquanto que os paulistas - que perderam na rodada para o lanterna Atlético Goianiense, em casa - permanecem com 50.

Já o Sport, com a derrota, se mantém na 11.ª posição na tabela de classificação com 29 pontos, dois atrás do Cruzeiro, primeiro clube a surgir no G6 (grupo das seis equipes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores).

O time da casa arrasou o adversário desde o apito inicial, mantendo a posse de bola em praticamente toda a etapa inicial e se atirando ao ataque. Desta forma, o gol não demorou a sair. Aos 17 minutos, Fernandinho arrancou pelo meio e foi parado na entrada da área com falta pelo zagueiro Ronaldo Alves. Na cobrança, o lateral-direito Edílson soltou uma bomba para estufar as redes do time pernambucano: 1 a 0.

Os gremistas continuaram pressionando a equipe recifense, que tinha dificuldades para sair da defesa (foram poucas as subidas do Sport). Aos 25 minutos, o atacante Everton escapou pela esquerda e disparou para o gol, mas o goleiro Magrão fez uma grande defesa e evitou o segundo do Grêmio.

Porém, o time tricolor ampliaria o marcador ainda na primeira etapa. Aos 34 minutos, Edílson fez outra grande jogada - desta vez pela direita - e cruzou para trás. Everton chegou batendo de primeira, sem chances para Magrão: 2 a 0.

Na segunda etapa, o duelo seguiu movimentado. Nos primeiros minutos, o Sport até tentou uma reação e teve a primeira oportunidade em um chute do estreante volante Wesley, que bateu firme de esquerda, mas a bola foi alta demais, apesar de assustar o goleiro Marcelo Grohe. O mesmo Wesley tentaria mais uma vez, mas sem sucesso.

Não demorou muito e o Grêmio retomou a superioridade na partida. Aos 21 minutos, o lateral-direito Samuel Xavier derrubou Ramiro na área: pênalti. Samuel Xavier e Diego Souza acabaram recebendo o cartão amarelo na jogada. O primeiro pela falta cometida no jogador gremista e o segundo por reclamação. Fernandinho partiu para a cobrança de pé esquerdo e converteu, apesar da tentativa de defesa de Magrão, que chegou a tocar na bola.

Na sequência, aos 24 minutos, Fernandinho marcou mais uma vez, agora de cabeça, após receber passe - também de cabeça - do volante Ramiro: 4 a 0. Mas o placar elástico não fez o Grêmio diminuir o ritmo. A equipe chegaria ao quinto gol com Dionathã, que havia acabado de entrar no jogo. O novato, de 19 anos, recebeu passe de Fernandinho e fuzilou no canto direito de Magrão: 5 a 0.

Agora, o Grêmio terá pela frente o Vasco, no próximo dia 9 (sábado), às 18 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 23.ª rodada do Brasileirão. O jogo marcará o retorno do time carioca ao seu estádio, mas a partida será disputada com portões fechados ao público, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Sport, por sua vez, seguirá em busca de seu objetivo - que é chegar à zona de classificação para a Libertadores - no próximo dia 10 (domingo), quando enfrentará o Avaí, às 16 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 5 x 0 SPORT

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro (Dionathã), Léo Moura (Patrick) e Fernandinho; Everton (Beto da Silva). Técnico: Renato Gaúcho.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Oswaldo Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Anselmo (Patrick), Wesley (Lenis), Rithely e Diego Souza; Osvaldo (Éverton Felipe) e André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Edílson, aos 19, e Everton, aos 34 minutos do primeiro tempo; Fernandinho, aos 22 (pênalti) e aos 25, e Dionathã, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Cortez (Grêmio); Ronaldo Alves, Sander, Samuel Xavier e Diego Souza (Sport).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 595.667,00.

PÚBLICO - 17.518 pagantes (19.295 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).

