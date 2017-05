Grêmio e Fluminense jogam pela Copa do Brasil nesta quarta

Nesta quarta-feira, Grêmio e Fluminense começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola para o duelo dos tricolores na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 21h45.

O time do técnico Renato Portallupi ainda junta os cacos da eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Apesar disso, os gaúchos estrearam com vitória no Campeonato Brasileiro: 2 a 0 sobre o Botafogo.

Para o jogo desta noite, o lateral esquerdo Marcelo Oliveira está fora. Ele sofreu uma luxação no ombro direito no último fim de semana e desfalcará o time por um mês. Bruno Cortêz assume a posição. Edílson, cumprindo suspensão, Maicon e Bolaños, machucados, também estão fora.

Por outro lado, o lateral direito Léo Moura e o volante Arthur (que não treinaram nesta terça) devem ser escalados normalmente na equipe titular. Com isso, o Grêmio deve entrar em campo com Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Luan; Barrios.

Já o Fluminense chega a Porto Alegre empolgado. O tricolor das laranjeiras venceu o Santos na estreia do Brasileirão por 3 a 2, no Maracanã. Para encarar o Grêmio, o técnico Abel Braga conta com duas baixas importantes. O atacante Wellington Silva, com dores no púbis, e o volante Orejuela, com desconfortos musculares, ficaram no Rio de Janeiro e não embarcaram com a delegação.

Desta forma, o Fluminense deve ir a campo com Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Pierre, Wendel e Sornoza; Richarlison, Marcos Júnior (Gustavo Scarpa) e Henrique Dourado. Apita o jogo Dewson Freitas da Silva (PA), auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (BA) e Bruno Boschilia (PR).

