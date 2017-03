Grêmio define lista de inscritos na Libertadores e inclui Bruno Rodrigo

O Grêmio definiu a lista de 30 jogadores inscritos para a Copa Libertadores. E, como já havia antecipado, a direção incluiu o zagueiro Bruno Rodrigo, contratado nesta quarta-feira. Destaque também para a presença do meia argentino Gastón Fernández, anunciado no final de semana.

Para inscrever Bruno Rodrigo, que estava sem time após deixar o Cruzeiro no fim do ano passado, o Grêmio precisou pagar uma multa de US$ 10 mil, uma vez que a data limite para enviar sua lista à Conmebol era terça-feira, dois dias antes da estreia na competição.

Além dos jogadores que estão na Venezuela, também estão na lista o zagueiro Pedro Geromel, o volante Maicon e o lateral-direito Edílson, todos se recuperando de contusão. O meia Douglas, contudo, sem prazo para retornar, está fora da relação.

O Grêmio estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira, contra o Zamora, no Estádio Agustín Tovar "La Carolina", em Barinas, na Venezuela. As equipes estão no Grupo 8, liderado pelo Guaraní-PAR, que derrotou o Deportes Iquique em sua estreia na Libertadores.

Confira os 30 inscritos do Grêmio:

01 - Marcelo Grohe

02 - Edílson

03 - Pedro Geromel

04 - Kannemann

05 - Michel

06 - Leonardo Gomes

07 - Luan

08 - Maicon

09 - Pedro Rocha

10 - Gastón Fernández

11 - Éverton

12 - Bruno Cortêz

13 - Machado

14 - Bruno Rodrigo

15 - Rafael Thyere

16 - Léo Moura

17 - Ramiro

18 - Lucas Barrios

19 - Beto da Silva

20 - Léo

21 - Fernandinho

22 - Bressan

23 - Miller Bolaños

24 - Dida

25 - Jaílson

26 - Marcelo Oliveira

27 - Lincoln

28 - Kaio

29 - Arthur

30 - Bruno Grassi

