Grêmio confirma lesão muscular e Bolaños será desfalque por três semanas

O técnico Renato Gaúcho terá que lidar com mais um importante desfalque no Grêmio. Em meio a uma sequência de baixas por lesões no clube, desta vez foi o atacante Miller Bolaños quem sofreu um importante problema físico e se tornará ausência pelas próximas três semanas.

A confirmação foi dada pelo próprio Grêmio nesta sexta-feira, um dia depois de o equatoriano deixar a vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní-PAR, na Arena, pela Libertadores, alegando dores na coxa. Após exames, foi diagnosticada uma distensão no músculo adutor da perna direita.

Se as três semanas de afastamento se confirmarem, Bolaños desfalcará o Grêmio em três partidas, uma por cada competição: na próxima quarta-feira contra o Deportes Iquique, pela Libertadores, dia 14 de maio diante do Botafogo, pela estreia do Campeonato Brasileiro, e dia 17 contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Não bastasse a qualidade de Bolaños, o desfalque cria novamente um problema para Renato compor a faixa central do meio de campo ofensivo do Grêmio. A função era normalmente ocupada por Douglas, que segue fora após cirurgia no joelho, e se tornou um problema após a lesão do meia, até que o equatoriano passou a exercê-la. Outro possível nome para o setor, Gaston Fernández também está afastado por lesão.

Mas não serão apenas estes desfalques que Renato terá para encarar o Iquique, no Chile. O lateral Edílson, o volante Maicon e o atacante Beto da Silva seguiram realizando tratamento nesta sexta e estão vetados. Com isso, o técnico tricolor deve definir a escalação da equipe somente nos próximos dias.

