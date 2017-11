Grêmio anuncia renovação de contrato com atacante Luan até dezembro de 2020

Pouco antes da partida contra o Barcelona, de Guayaquil (Equador), nesta quarta-feira, que pode garantir o Grêmio na decisão da Copa Libertadores, a diretoria do clube deu uma excelente notícia ao seu torcedor: a renovação de contrato com o atacante Luan.

Principal revelação do Grêmio nos últimos anos, o jogador recebeu algumas propostas de clubes europeus, além de ter sido especulado por uma série de grandes equipes do futebol mundial. Mas, por fim, acabou renovando com o Grêmio até dezembro de 2020.

Embora o seu contrato terminasse em setembro de 2018, o que permitiria que acertasse um pré-acordo com qualquer outra equipe em março, Luan sempre assegurou que renovaria para que o Grêmio não o perdesse de graça. E, de fato, a promessa foi cumprida pelo jogador de 24 anos.

"Ficamos muito contentes porque o Grêmio sempre desejou isso. O Luan disse que estava pronto para renovar e que jamais deixaria o Grêmio sem um encaminhamento favorável desta situação. Pois, então, ele honrou com sua palavra", festejou o presidente Romildo Bolzan.

"Além disso, demonstra que estamos dispostos a manter nossos jogadores, nossos valores importantes, principalmente aqueles formados em casa. Isto caracteriza o coroamento de uma política de valorização interna, valorização técnica e esportiva tornando o Grêmio cada vez mais competitivo. O momento é de celebrar", acrescentou.

Um dos principais nomes da excelente campanha gremista na Libertadores, Luan já foi convocado pela seleção brasileira principal e esteve presente na conquista do ouro olímpico em 2016, com a equipe sub-23.

Já no duelo de ida da semifinal da Libertadores, depois de se recuperar de uma contusão, Luan marcou dois gols na vitória do Grêmio por 3 a 0 no Equador, resultado que o deixou bem próximo da decisão. A equipe pode até perder em casa por dois gols de diferença nesta quarta-feira que se classifica.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, o atacante estreou nos profissionais em janeiro de 2014 e, desde então, fez 55 gols em 208 jogos.