Governo recebe proposta de ampliação da Fórmula Vee em Mato Grosso do Sul

- Claudio Larangeira

Um dos maiores nomes do automobilismo nacional, Wilson Fittipaldi Júnior foi recebido nessa quinta-feira (30.11) na sede do Governo do Estado, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, onde apresentou o plano de promover quatro etapas da Fórmula Vee em 2018. Wilson foi recebido pelos secretários de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Fazenda, Guaraci Fontana.

“O objetivo da visita foi apresentar nosso projeto para o ano que vem, ampliando as competições da Fórmula Vee no Estado”, disse Fittipaldi, consultor e instrutor da categoria. “Além disso, queremos promover outras ações para ajudar no desenvolvimento do esporte e do automobilismo no Mato Grosso do Sul. E ajudar a aproveitar ao máximo o autódromo de Campo Grande, que com certeza é um dos melhores do Brasil”.



Wilson Fittipaldi Júnior e Eduardo Riedel durante o encontro.

Em 2018 o Governo do Estado também apoiou outros eventos nacionais de grande porte como o Circuito Brasileiro de Vôlei e Campeonato Brasileiro de Motocross. “Além de oferecer opções de lazer à população, o apoio de eventos nacionais fomenta a prática esportiva e promove nacionalmente o nome do nosso Estado”, destacou Riedel.

Os secretários conheceram o projeto da FVee que inclui quatro etapas em 2018, cursos de pilotagem e direção defensiva para funcionários públicos e a população em geral, apoio a jovens pilotos e ações sociais em escolas, como segurança no trânsito. “Queremos criar um grande campeonato estadual de FVee no Mato Grosso do Sul, sendo que uma das provas valerá para o Campeonato Brasileiro, que terá a sua decisão em Interlagos”, afirmou Wilsinho.

O governo estadual já apoia a segunda etapa da FVee em Campo Grande, que começa nesta sexta-feira (1º.12). A competição conta também com o apoio da Prefeitura.

Segunda etapa em Campo Grande

Nesta sexta-feira, começam os treinos livres para a segunda etapa da Copa do Mato Grosso do Sul. Também será realizado o treino classificatório para as duas provas, que serão disputadas no sábado, às 10h10 e às 12h10.

O piloto sul-mato-grossense, Denis Pedrosa, lidera a competição, com 36 pontos, seguido pelos paulistas Lélio Asumpção (25) e Zigomar Júnior (22). Outro piloto local, Paulo Cesar Bepe, está na quarta posição, com 14 pontos.

No domingo, será a vez da disputa do GP Wilson Fittipaldi Júnior, destinado a jovens pilotos e iniciantes, também com duas baterias (às 12h30 e às 15h20). Será uma homenagem a Wilsinho, criador da FVee no Brasil há 50 anos.

A entrada para o público é gratuita durante todos os dias.

Drive day e curso de pilotagem

Além das provas no sábado e no domingo, os amantes do automobilismo poderão participar de outras atividades no autódromo. Nos três dias serão oferecidos drive day. Serão quatro voltas no autódromo, incluindo equipamentos de segurança (macacão, capacete, Hans e luvas) e combustível.

Para quem quer ter uma experiência ainda maior, nesta sexta-feira haverá curso de pilotagem. Para quem quer testar seu próprio carro, durante todos os três dias do evento serão disponibilizados horários para o track day. O dono do veículo poderá dar algumas voltas em alta velocidade, com supervisão e segurança.

Para saber os valores e se inscrever no drive day e no curso de pilotagem, acesse o site.