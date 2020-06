Governo de Minas Gerais veta retorno do campeonato estadual para o fim de julho

O Campeonato Mineiro foi paralisado quando restavam dois jogos para o final da fase de classificação às semifinais. - (Foto: Divulgação/Mineirão)

A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais divulgou, nesta segunda-feira, um comunicado vetando a retomada do Campeonato Mineiro para 26 de julho, um desejo da Federação Mineira de Futebol (FMF).

A decisão foi tomada após análise pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG) do protocolo apresentado pela FMF, elaborado após reunião no dia 17 de junho com o Secretário de Saúde do Estado e com integrantes dos departamentos médicos de Atlético-MG e Cruzeiro.

O Campeonato Mineiro foi paralisado quando restavam dois jogos para o final da fase de classificação às semifinais. América, Tombense, Atlético e Caldense eram os quatro primeiros colocados. Para encerrar a competição serão necessárias seis datas, pois a ideia da FMF era retomar a disputa com semifinal e final em jogos de ida e volta, mas sem público e em sede única. Varginha era uma opção. Alguns clubes do interior, com problemas financeiros e para montar o elenco, não foram a favor do plano.

"O Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG) avaliou os protocolos apresentados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e pelos times mineiros, e que solicitava o retorno às atividades do futebol para o Campeonato Mineiro. Diante de um panorama com piora da situação epidemiológica e assistencial, em que, inclusive, foi recomendado o retorno de todos os municípios que aderiram a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39 de 29 de abril de 2020 (Plano Minas Consciente) para a onda verde, a avaliação feita foi de que nenhum protocolo seria adequado ao momento", disse a nota da secretaria.

"Havendo uma melhora do panorama epidemiológico e assistencial os protocolos serão reavaliados para que a atividade seja retomada com segurança a vida dos envolvidos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) entende a importância do futebol e do esporte na vida do brasileiro, mas nenhum protocolo seria adequado ao momento", concluiu o comunicado.