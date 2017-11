Götze sofre lesão e desfalca Borussia Dortmund por seis semanas

O meia Mario Götze vai desfalcar o Borussia Dortmund pelas próximas seis semanas. Nesta segunda-feira, o clube alemão anunciou que o jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo, que o afastará dos gramados nesta reta final da primeira metade da temporada europeia.

O jogador de 25 anos se machucou no empate do Borussia com o Schalke por 4 a 4, no sábado, em rodada do Campeonato Alemão. Götze marcou um dos gols dos anfitriões, que chegaram a abrir 4 a 0 no primeiro tempo, mas cederam a igualdade numa surpreendente etapa final.

De acordo com o clube, o meia-atacante rompeu ligamentos em duas partes do tornozelo. Assim, perderá todas as partidas restantes da equipe no que resta deste ano, incluindo a partida contra o Bayer Leverkusen, pelo Alemão, o duelo contra o Real Madrid, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, e o jogo contra o rival Bayern de Munique, pela Copa da Alemanha.