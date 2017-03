Götze reage bem a tratamento e pode voltar a treinar no Borussia no meio do ano

Pouco mais de duas semanas depois de divulgar que Mario Götze foi diagnosticado com uma série de "distúrbios metabólicos", que estariam ocasionando suas seguidas contusões, o Borussia Dortmund revelou nesta quarta-feira que o atacante está reagindo bem à primeira fase de tratamentos.

O jogador, autor do gol que deu o título mundial da Copa do Mundo de 2014, está afastado dos treinamentos. De acordo com o Borussia, se ele continuar reagindo de forma positiva ao tratamento, ele pode voltar a treinar no "começo do verão". Na Europa, a estação começa em 20 de junho.

Isso significa que Götze não joga mais na atual temporada e vai tentar retornar aos gramados no começo da próxima. O Campeonato Alemão está previsto para começar em 18 de agosto.

Mas, para o Borussia, a prioridade é deixar Götze curado, para que ele enfim atinja o seu grande potencial. Ao longo dos últimos meses, ele foi desfalque do Dortmund em diversas oportunidades, justamente por conta de uma série de lesões musculares. Por isso, atuou em somente 11 partidas na temporada.

Veja Também

Comentários