Gomes tem boa atuação, mas Manchester United vence Watford pelo Inglês

Com tranquilidade, o Manchester United derrotou o Watford por 2 a 0 neste sábado, em casa, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Poderia ter sido mais se não fosse a boa atuação do goleiro adversário, o brasileiro Gomes.

O resultado levou o time anfitrião para a quinta colocação na tabela, com 48 pontos, a um de entrar para a zona de classificação da Liga dos Campeões. Os visitantes continuam na parte intermediária, em 12º lugar, com 30.

Antes do início da partida, o Manchester United realizou uma cerimônia para lembrar as vítimas do acidente aéreo de Munique, em 1958, que deixou 23 mortos na delegação da equipe, entre eles oito jogadores. Em campo, a torcida local estendeu um bandeirão para também homenagear as vítimas do acidente.

Com a bola rolando, Gomes não teve sossego. Precisou trabalhar desde o início da partida e conseguiu segurar a pressão do United nos primeiros minutos. Defendeu cabeceio de Ibrahimovic com a perna. Na sequência impediu que Pogba marcasse por duas vezes. Em uma, espalmou para escanteio e na outra se esticou no canto para segurar evitar o primeiro gol.

De tanto insistir, o time da casa conseguiu abrir o marcador aos 31 minutos em uma bela jogada. Mkhitaryan tabelou com Juan Mata e abriu na esquerda para Martial, que cruzou rasteiro. A bola passou por Ibrahimovic e voltou aos pés de Mata para abrir o marcador.

Na etapa final, o Watford precisou sair para o jogo e o Manchester United matou a partida em um rápido contra-ataque, aos 14 minutos. Mkhitaryan arrancou e tocou para Ibrahimovic, que passou para Martial. O francês avançou pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte para ampliar.

O Manchester United agora volta a campo na próxima quinta-feira, quando receberá o Saint-Étienne pela segunda fase da Liga Europa. No domingo, dia 19, receberá o Blackburn pela quinta rodada da Copa da Inglaterra. O Watford volta a campo apenas em 25 de fevereiro, quando receberá o West Ham pelo Campeonato Inglês.

OUTROS JOGOS - Ainda neste sábado, o Southampton goleou o lanterna Sunderland por 4 a 0, fora de casa. O destaque da partida foi o atacante Gabbiadini, com dois gols. Denayer, contra, e Shane Long, completaram o placar. O resultado levou os visitantes para a 11ª colocação, com 30 pontos. Os anfitriões estão em último lugar, com 19.

Outro time na parte de baixo da tabela que se deu mal foi o Crystal Palace. Perdeu por 1 a 0 para o Stoke City fora de casa e permaneceu em penúltimo, com 19 pontos. O time da casa subiu para o nono lugar, com 32, graças ao gol de Joe Allen.

O West Ham ficou no 2 a 2 com o West Bromwich, em casa. As duas equipes continuam na parte intermediária da tabela. O time da casa é o 10º colocado, com 32 pontos, cinco atrás do adversário, o oitavo.

A rodada ainda teve outro empate, mas sem gols. Em casa, o Middlesbrough ficou no 0 a 0 com o Everton. O resultado deixa os anfitriões em 15º lugar, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O Everton está em sétimo, com 41.

Veja Também

Comentários