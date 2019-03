Goleiro Jean abandona reunião de Mancini com o elenco do São Paulo

Depois da folga após a derrota para o Palmeiras, sábado, pelo Campeonato Paulista, os jogadores do São Paulo se reapresentaram com uma longa reunião com a comissão técnica. Os atletas e os membros da comissão técnica conversaram com quase uma hora na tarde desta segunda-feira. O goleiro Jean, no entanto, deixou o encontro antes do final.

A reunião, realizada sem a presença da imprensa, foi conduzida pelo técnico interino Vagner Mancini. O tom foi de cobrança após a derrota no clássico. Na conversa, o treinador elogiou a postura de alguns jogadores nesse momento de crise do São Paulo - o clube é o único grande que corre risco de ficar fora da fase mata-mata do Estadual - e fez observações em relação ao comportamento de outros atletas. Jean se sentiu incomodado por ser cobrado mesmo sem estar jogando e deixou a reunião antes do final.

Jean também não treinou após a reunião. Após a atividade, o goleiro Tiago Volpi conversou longamente com os outros reservas são-paulinos no centro do gramado.

O goleiro, contratado do Bahia, no começo do ano passado, tem tido poucas chances nesta temporada, pois Tiago Volpi tem sido titular. Aos 23 anos, Jean havia se destacado nas seleções de base e no Campeonato Brasileiro de 2017, quando disputou as 38 partidas como titular do Bahia. Na reta final da competição, ele também começou a bater faltas.