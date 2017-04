Goleiro Bruno faz pênalti na volta ao futebol e Boa empata com o Uberaba

A volta do goleiro Bruno ao futebol terminou empatada. Neste sábado, na estreia do Boa no hexagonal final do Campeonato Mineiro, equivalente à segunda divisão estadual, o time de Varginha ficou no empate por 1 a 1 com o Uberaba, no estádio Melão. O goleiro cometeu o pênalti que rendeu ao time visitante o seu gol na partida.

Bruno não disputava uma partida há quase sete anos. E após pouco trabalhar no primeiro tempo, quando o Boa abriu o placar com o gol de Jean Henrique, aos 23 minutos, ele teve participação direta no placar do jogo. Afinal, aos oito minutos da etapa final, derrubou Bruno Henrique na grande área. O próprio jogador do Uberaba converteu a cobrança e empatou o jogo.

Em 2010, quando era um dos destaques do Flamengo, Bruno foi preso e depois condenado por assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio, sua amante, e por sequestro e cárcere privado de Bruninho, seu filho, o que lhe rendeu uma pena de 22 anos e 3 meses.

Porém, no final de fevereiro, Bruno foi colocado em liberdade por decisão de Marco Aurélio Mello, ministro do Superior Tribunal Federal, em decisão de caráter liminar, enquanto aguarda o julgamento do seu recurso contra a condenação. O goleiro, então, foi contratado em março pelo Boa, que além de disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro, também vai participar da Série B do Campeonato Brasileiro.

A polêmica contratação de Bruno provocou a saída de vários patrocinadores do clube e também vários protestos em Varginha. Mas o goleiro também recebeu o carinho de torcedores, como também foi visto na tarde deste sábado no Melão, que recebeu 1.772 pessoas, um público baixo, mas bem acima da média do time nos seus últimos compromissos.

Assim, ele fez o seu retorno ao futebol após menos de um mês da sua apresentação oficial e início dos treinos. Neste sábado, Bruno não concedeu entrevistas antes do jogo, quando entrou em campo com algumas crianças, no intervalo e na saída do jogo, mas também não foi alvo de protestos dos torcedores, que até gritaram seu nome.

O Boa voltará a jogar na próxima quarta-feira, mas dessa vez fora de casa, diante do Patrocinense, pela segunda rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro. Esse deverá ser, portanto, o primeiro jogo de Bruno como visitante nesse seu retorno ao futebol.

Veja Também

Comentários