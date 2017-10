Goiânia começa a receber os 4,7 mil atletas que disputarão Jogos Universitários

- Divulgação

Começaram a chegar hoje (18) a Goiânia os 4,7 mil atletas que participarão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão abertos amanhã (19) no Ginásio Rio Vermelho. Os atletas que desembarcam na cidade agora disputam modalidades individuais, basquete de 3x3 e vôlei de praia.

A segunda fase da competição começa no dia 23, e terá as seleções de futsal, basquete, handebol e vôlei, representando universidades de todas as unidades da federação. A expectativa da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é que o número de participantes atinja o recorde de 7 mil pessoas na edição deste ano, o que inclui técnicos e árbitros.

Na tarde de ontem (17), a CBDU realizou o primeiro treinamento de voluntários e formou 300 pessoas que vão atuar no evento, que chega em 2017 à 65ª edição.

Economia

Os atletas ficam hospedados em hotéis da cidade por conta da CBDU, e a estimativa dos organizadores do evento é que os JUBs injetem R$ 10,5 milhões na economia de Goiás. Apoiada pelo Ministério do Esporte, a CBDU investirá cerca de R$ 6 milhões na cidade, sendo 60% em hospedagem e alimentação, 25% em materiais, equipamentos e outras despesas da parte técnica e competição e 15% em recursos humanos e encargos.

O governo de Goiás e as prefeituras de Trindade e Goiânia investirão nas praças esportivas, infraestrutura local, transporte interno e cerimônia de abertura, enquanto as federações universitárias estaduais desembolsarão R$ 1,5 milhão, que envolvem os gastos com ônibus, uniformes e outras despesas das delegações.