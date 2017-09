Goffin vence a 1ª, mas Kyrgios empata duelo entre Bélgica e Austrália na Davis

Terminou em equilíbrio o primeiro dia do confronto entre Bélgica e Austrália valendo vaga na final da Copa Davis. Jogando no saibro, em Bruxelas, o time belga abriu esta sexta-feira com vitória, na série melhor de cinco jogos, de David Goffin sobre John Millman pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 6/3 e 7/5.

Com a virada, após 3h36min de duelo, o 12º colocado do ranking deixou os belgas em vantagem no confronto. Millman, 185º do mundo, entrou na disputa de última hora, ao substituir Thanasi Kokkinakis.

A vantagem dos belgas, contudo, durou pouco tempo. Na sequência, Nick Kyrgios tratou de empatar o duelo, ainda que com certa dose de sofrimento. O número 20 do ranking precisou de cinco sets para superar Steve Darcis, 77º do mundo, com parciais de 6/3, 3/6, 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2.

O desempate no confronto está marcado para este sábado, com a partida de duplas. Os donos da casa serão representados Ruben Bemelmans e Arthur De Greef, enquanto os australianos terão John Peers, atual número dois do mundo no ranking de duplas, e Jordan Thompson.

No domingo, os confrontos de simples serão invertidos. Kyrgios e Goffin farão o jogo mais esperado, no começo do dia. Na sequência, Millman e Darcis devem fechar a série melhor de cinco jogos.

O vencedor deste confronto vai enfrentar na grande final o vitorioso do duelo entre França e Sérvia, que também estão empatados por 1 a 1 na série.

