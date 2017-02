Globo nega que impediu transmissão do Atletiba; federação culpa credenciamento

O cancelamento do clássico entre Coritiba e Atlético Paranaense, domingo, pelo Estadual, depois de a transmissão do jogo pelo Youtube ser inviabilizada, virou um jogo de empurra-empurra durante a noite de domingo. Os clubes reclamam da Federação Paranaense de Futebol (FPF), que diz que a "culpa" do cancelamento é dos rivais. Já a Rede Globo nega que tenha qualquer interferência.

Insatisfeitos com a proposta financeira feita pela Globo para transmitir o Campeonato Paranaense, Atlético-PR e Coritiba não fecharam acordo com a emissora carioca. Ela, porém, acertou com todos os demais clubes e também com a FPF, de forma que detém os direitos de transmissão do torneio, mas não dos jogos que envolvam Atlético-PR ou Coritiba.

Assim, a Globo não teria direito de transmitir o Atletiba de domingo. Para que o jogo fosse transmitido em vídeo, os dois clubes acertaram a transmissão via Youtube. Antes do pontapé inicial, porém, essa transmissão foi proibida e, como protesto, os clubes decidiram não jogar.

Aí começou o jogo de empurra-empurra. A FPF alegou que a transmissão só não seria possível porque os profissionais do Youtube não haviam se credenciado até quinta-feira, como determina o regulamento da competição.

"A não realização do jogo ocorreu por culpa exclusiva dos clubes, que desobedeceram a ordem do árbitro de retirar profissionais não credenciados do gramado onde se realizaria a partida. Diante disso, uma vez que em nenhuma partida é permitido o acesso e permanência de pessoas estranhas no entorno do gramado, o árbitro não autorizou o início da partida, até que essas pessoas estranhas ao recinto se retirassem", explicou a FPF, em nota. A entidade ainda afirmou que "em momento algum questionou a transmissão via web, entendendo que não havia qualquer tipo de impedimento para sua realização".

Neste ponto, o posicionamento é parecido com o da Globo, que soltou o seguinte comunicado: "Não temos relação com a decisão dos clubes e da Federação de não realizar a partida. Entendemos que cabe aos clubes dispor livremente dos direitos nos jogos em que se enfrentam, e estávamos cientes inclusive da transmissão via internet", garantiu a emissora.

Mas um vídeo publicado pelo portal UOL mostra o quarto árbitro da partida, Rafael Traci, à beira do campo explicando: "... Vem do próprio presidente (da FPF) Hélio Cury. O pessoal não pode transmitir porque não é detentora do campeonato. É isso que a gente recebeu de informação".

Coritiba e Atlético-PR se posicionaram por meio de nota afirmando que o clássico "não foi realizado devido à decisão da FPF de não autorizar o início da partida com a transmissão dos clubes em seus canais oficiais, no Facebook e YouTube". "Diante da posição arbitrária e sem qualquer razoabilidade da FPF, os clubes lamentam o prejuízo causado ao futebol paranaense, em especial aos seus torcedores".

