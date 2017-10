Globo adquire direitos de jogos da seleção até Copa do Mundo do Catar

O Grupo Globo adquiriu novamente os direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira para TV aberta, TV paga e pay-per-view. O acordo é válido pelo período de novembro de 2017 a dezembro de 2022. Assim, todos os jogos até a Copa do Mundo do Catar, incluindo os amistosos diante de Japão e Inglaterra, no próximo mês, serão transmitidos pela emissora.

Em junho, a Globo não havia aceitado a proposta da CBF de adquirir os direitos de forma avulsa dos amistosos diante de Argentina e Austrália, disputados em Melbourne. Com isso, pela primeira vez em décadas a principal emissora do País ficou sem exibir jogos da seleção. Diante disso, a CBF optou por comprar espaço na grade de programação de duas emissoras de viés educativo - a TV Brasil e a TV Cultura - e transmitir as partidas por conta própria.

Depois, a entidade lançou uma concorrência para as emissoras interessadas em transmitir os jogos da seleção até a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Mas o processo fracassou e nenhum canal adquiriu o pacote principal, que incluía a exibição por TV aberta, fechada e pay-per-view. Na ocasião, o Grupo Globo adquiriu os direitos para plataformas digitais, mas sem exclusividade.

Agora, a Globo conseguiu negociar o pacote completo. "O acordo abrange todos os jogos das Eliminatórias, realizados no Brasil, para a Copa do Mundo da Fifa Catar 2022, e os amistosos, em qualquer país, também no período 2017/2022, incluindo as duas próximas partidas da seleção, contra Japão e Inglaterra", diz o comunicado da emissora.