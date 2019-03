Giroud marca três, Chelsea goleia o Dínamo na Ucrânia e avança na Liga Europa

Se ficou marcado na última Copa do Mundo por passar em branco, mesmo com o título da França, Giroud mostrou nesta quinta-feira que sabe fazer gols. O atacante marcou três vezes e comandou a goleada do Chelsea por 5 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, que confirmou a classificação da equipe inglesa às quartas de final da Liga Europa.

O resultado serviu para garantir uma vaga que já havia sido encaminhada na partida de ida, com o triunfo por 3 a 0 em casa. Agora, o Chelsea espera o sorteio de sexta-feira para conhecer seu próximo adversário, mas antes atua pelo Campeonato Inglês, domingo, contra o Everton, em Liverpool.

Com ampla vantagem, o Chelsea viu Giroud definir cedo o duelo desta quinta. Aos quatro minutos, Willian cobrou escanteio da direita, Loftus-Cheek desviou de cabeça e o francês finalizou para a rede. O mesmo Giroud apareceu sozinho na área aos 32, após cruzamento de Marcos Alonso, para ampliar.

Ainda no primeiro tempo, Alonso aproveitou boa jogada de Hudson-Odoi e fez o terceiro. Na volta do intervalo, o Dínamo de Kiev se lançou ao ataque em busca de uma improvável reação e acertou a trave com Sydorchuk, após bate-rebate na área.

Mas o dia era mesmo de Giroud, que marcou seu terceiro aos 13, após outro cruzamento de Willian. Três minutos mais tarde, foi a vez de Alonso acertar o travessão, em bela cobrança de falta. E ainda houve tempo para o garoto Hudson-Odoi definir a goleada. Aos 32, ele recebeu assistência de Giroud, arrancou e bateu na saída do goleiro.