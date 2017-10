Giroud marca golaço e Arsenal bate o Estrela Vermelha na Sérvia pela Liga Europa

O Arsenal jogou mal, mas contou com a estrela de Giroud para vencer nesta quinta-feira pela Liga Europa. Na Sérvia, o time inglês foi pressionado pelo Estrela Vermelha e se contentava com o empate sem gols até os 40 do segundo tempo, quando o francês marcou um golaço, em uma espécie de bicicleta, para garantir o triunfo por 1 a 0.

O resultado manteve os 100% de aproveitamento da equipe na competição, liderando o Grupo H com nove pontos. Já o Estrela Vermelha parou nos quatro e é o segundo. Com o mesmo número de pontos, o BATE Borisov aparece na terceira posição após vencer em casa, também por 1 a 0, o Colônia, que ainda não pontuou.

O Arsenal até assustou primeiro nesta quinta com Walcott, que exigiu boa defesa de Borjan, mas rapidamente o Estrela Vermelha assumiu o controle da partida. Krsticic e Srnic chegaram perto. Mas a principal chance aconteceu aos 25 minutos, quando Boakye aproveitou escanteio e subiu para acertar a trave.

Os donos da casa ainda criaram o último bom momento do primeiro tempo, com Radonijc, que exigiu ótima defesa de Cech. Somente na etapa final, o Arsenal voltou ao ataque e chegou duas vezes em sequência. Giroud e Reiss Nelson tentaram e Borjan voltou a aparecer para salvar os sérvios.

Só que rapidamente, o Estrela Vermelha voltou a tomar conta do confronto. Aos oito, Krsticic finalizou de cabeça e Cech defendeu. Logo depois, Elneny errou, Srnic aproveitou na área e exigiu outra intervenção do goleiro checo.

Em dia pouco inspirado, o Arsenal tratou de tomar conta da posse de bola e, ao menos, impedir os ataques do Estrela Vermelha. Até que aos 35 minutos, Rodic disputou pelo alto com Coquelin, acertou o adversário e foi expulso. Os ingleses, então, se aproveitaram para chegar à vitória. Aos 40 minutos, Walcott tabelou com Wilshere e tocou para a área, onde Giroud emendou para marcar.

WILLIAN JOSÉ - O grande destaque dos jogos já encerrados desta quinta pela Liga Europa, no entanto, foi o brasileiro Willian José. Ex-São Paulo, Santos e Grêmio, o jogador marcou quatro gols na goleada por 6 a 0 da Real Sociedad diante do Vardar Skopje, na Macedônia. Oyarzabal e De La Bella fizeram os outros dois.

O resultado manteve a Real Sociedad na segunda posição do Grupo L, agora com seis pontos, três atrás do Zenit, que derrotou o Rosenborg na Rússia por 3 a 1. O argentino Rigoni foi o responsável pelos três gols da equipe.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta quinta, o Nice recebeu a Lazio na França e levou a pior, ao cair por 3 a 1, de virada. Balotelli abriu o placar para os donos da casa, mas Caicedo e Milinkovic-Savic, duas vezes, definiram o triunfo italiano.

Com o resultado, a Lazio assumiu a ponta isolada do Grupo K com nove pontos, três à frente do próprio Nice. Zulte-Waregem e Vitesse ficaram no empate por 1 a 1 nesta quinta e dividem a lanterna da chave, com apenas um ponto cada.

Pelo Grupo J, o Athletic Bilbao ficou no 2 a 2 com o Östersunds, na Suécia, e o Hertha Berlin caiu para o Zorya, por 2 a 1, na Ucrânia. Na chave I, o Olympique de Marselha fez 2 a 1 no Vitória de Guimarães, em casa, e o Red Bull Salzburg bateu por 2 a 0 o Konyaspor, na Turquia. Por fim, no Grupo G, o Lugano recebeu o Viktoria Plzen e fez 3 a 2, enquanto o Steaua Bucareste surpreendeu o Hapoel Beer Sheva em Israel por 2 a 1.