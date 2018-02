Giovanni Augusto celebra chance de atuar no Vasco: 'Estou me sentindo feliz aqui'

A contratação do atacante foi exaltada pela direção cruzmaltina - Foto: MassaNews

A diretoria do Vasco apresentou nesta segunda-feira, mesmo em meio ao carnaval, mais um reforço para a temporada de 2018. Trata-se do atacante Giovanni Augusto, que estava sem espaço no Corinthians e resolveu respirar novos ares para poder voltar a jogar. "Estou me sentindo feliz aqui, em casa, literalmente. Dedicação, força de vontade e espírito vencedor são coisas que não irão faltar. Posso garantir isso para a torcida", afirmou o jogador, na entrevista coletiva no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Embora jamais tenha atuado em clubes cariocas - já defendeu Atlético Mineiro, Figueirense, Paysandu, Náutico, Goiás e Corinthians -, Giovanni Augusto tem tudo para se sentir em casa no Rio de Janeiro. Isso porque o elenco é repleto de jogadores que possuem uma relação de amizade com o atacante. Um deles, o lateral-direito Yago Pikachu, é seu conterrâneo.

"O elenco possui muitos que conheço, inclusive um é meu conterrâneo, o Yago Pikachu. Tem o Werley, que jogou base comigo, e o Rildo. Tenho certeza que vai dar tudo certo e no final teremos um ano muito feliz. Tenho acompanhado o time na Libertadores e é sempre importante começar com o pé direito. Passamos pelo primeiro objetivo e agora temos mais um. A equipe está preparada", disse Giovanni Augusto.

A contratação do atacante foi exaltada pela direção cruzmaltina. "O Giovanni vem por empréstimo ao Vasco até dezembro e foi uma opção do treinador. Nenhum jogador hoje vem para cá sem ser fruto de uma integração entre comissão técnica, presidente, vice-presidente e futebol. Estamos vivendo uma fase de reestruturação do clube e a chegada do Giovanni representa mais um passo dado no sentido de montar um elenco competitivo e que venha a disputar títulos", comentou o vice-presidente de futebol Fred Lopes.

"É uma honra estar aqui. Todo mundo sabe o tamanho e a grandeza do Vasco. Por aqui já passaram grandes jogadores, muitos ídolos. Agradeço aos diretores e ao professor Zé Ricardo pela confiança e carinho. Espero poder ajudar o máximo possível para junto com os meus companheiros fazer uma temporada incrível e alcançar todos os objetivos traçados", completou Giovanni Augusto.

Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em casa, pela rodada de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores - a volta será no próximo dia 21, em Sucre. Esta etapa é a última antes da fase de grupos da competição continental.