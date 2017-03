Giovane Gávio é o novo técnico da seleção brasileira masculina sub-23

Bicampeão olímpico, Giovane Gávio anunciou nesta quinta-feira que é o novo técnico da seleção brasileira masculina sub-23. Ele vai substituir Rubinho, que comandava a equipe, mas deixou a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) após ser preterido na escolha do novo treinador da seleção principal - Rena Dal Zotto foi o escolhido para ocupar o cargo de Bernardinho.

Giovane foi "promovido" porque em 2016 comandou a equipe sub-21, com a qual foi vice-campeão do Sul-Americano. "No ano passado eu tive o privilégio, honra e alegria de trabalhar coma seleção brasileira sub-21. Nós disputamos o Sul-Americano, ficamos em segundo lugar, a Argentina foi a campeã. Agora toda essa reformulação entrou o Renan na adulta, eu fui chamado para assumir a sub-23", revelou o bicampeão olímpico em entrevista ao Sportv.

No comando do time sub-23, Giovane terá seu primeiro desafio no Mundial da categoria, em agosto deste ano, no Egito. "Agora vou comandar jogadores mais preparados, mais prontos e nós vamos disputar o Campeonato Mundial, no Egito, em agosto", disse o novo treinador da equipe sub-23. No lugar de Giovane, no time sub-21, entrará Neri, que seu auxiliar no ano passado.

Segundo Giovane, a mudança faz parte da reformulação das seleções, a partir da saída de Bernardinho, em janeiro. "As categorias de base seguindo como nunca uma orientação de cima, tentando fazer um trabalho visando a preparação desses jogadores para que, no dia que eles estiverem na adulta, estejam alinhados, acostumados com o ritmo de treinamento. É uma coisa legal. É uma alegria muito grande continuar vestindo a camisa da seleção brasileira com uma nova responsabilidade e com atletas que vão exigir mais", comentou.

Veja Também

Comentários