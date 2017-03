ESPORTE | Segunda, 6 de Março de 2017 - 13:56 Ginástica e vôlei marcam segundo dia da Semana da Mulher nos parques As atividades que aconteceram no Parque Tarsila do Amaral, na região do Nova Lima, movimentaram a comunidade com aulas de ginástica localizada, vôlei e futsal, além da aferição de pressão pela equipe da Drogasil