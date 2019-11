Ginasta de MS conquista medalha histórica no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica

Campo Grande (MS) – Lívia Cristiny Parede Brunel conseguiu um feito histórico para a ginástica rítmica de Mato Grosso do Sul. A atleta, com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi bronze no individual geral, na categoria infantil, da 24ª edição do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. De acordo com a Associação Sul-Mato-Grossense de Ginástica Rítmica (Assumagir), esta foi a primeira vez que uma ginasta do Estado conquista medalha em uma competição nacional envolvendo clubes de todas as regiões do país.

A competição foi realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo-SP, de 17 a 20 de outubro. O Torneio no interior paulista reuniu aproximadamente 370 atletas de 76 clubes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, que participaram nas disputas individual e conjunto, ambas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

Lívia Cristiny Parede Brunel: conquista histórica para a ginástica do MS

Lívia ficou em quarto lugar no aparelho corda e na quinta colocação nas mãos livres, no nível dois da categorial infantil. A condecoração bronzeada veio no individual geral da categoria, com soma das notas nos dois aparelhos. “A Lívia fez sua estreia com o pé direito, fazendo duas coreografias belíssimas. Dedicação, persistência e disciplina, aliadas ao talento nato, a graciosidade e a facilidade em se expressar durante as coreografias fazem parte dos pontos fortes dessa pequena ginasta”, afirma a técnica Ianka Soares Cebalho.

Este foi o primeiro ano em que Lívia competiu fora do Estado. Em agosto, a ginasta de 13 anos faturou três medalhas de ouro no Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica, em Palmas-TO, outra conquista inédita para a ginástica de Mato Grosso do Sul.

“Há anos a Assumagir trabalha com o objetivo de inserir a ginástica rítmica sul-mato-grossense no cenário nacional e este ano isso foi possível. Isso representa a evolução da nossa ginástica e a certeza de que estamos no caminho certo”, pontua Ianka Soares.

Para a fundadora e presidente da Assumagir, Maria Justina Gimenez, o bronze em São Bernardo do Campo é um marco e um fator motivacional para alavancar a modalidade em Mato Grosso do Sul. “É a esperança de novas conquistas e de reconhecimento. Mostramos que temos potencial”.

A dirigente da Associação frisa que a viagem ao interior de São Paulo só foi possível devido ao apoio da Fundesporte. “Esse apoio colaborou para a realização do sonho de uma pequena ginasta, que trabalha com dedicação para a grandeza do nosso esporte. Iniciativas como as da Fundesporte nos fortalece e nos faz acreditar na responsabilidade social do nosso Estado com as nossas crianças”.

Ianka Soares define o apoio da Fundesporte como fundamental. “Foi essencial para que pudéssemos participar do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. Sem a iniciativa da Fundesporte, esse sonho não seria realizado e, por isso, agradecemos a confiança e todo o apoio”.

A presidente da Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul (FGMS), Elaine Mitsuko Nagano, evidencia que a ginástica rítmica sul-mato-grossense caminha para o sucesso. Para ela, o próximo passo é ter uma atleta do Estado na seleção brasileira. “Esse é o sonho de todo o pessoal que trabalha com a modalidade em Mato Grosso do Sul e estamos caminhando para isso. A medalha histórica da Lívia é um sinal positivo”.

“A Fundesporte tem papel fundamental nestes expressivos resultados, pois ajuda com materiais, custeio de viagens, patrocínio cursos, então é uma parceria muito grande. Talvez sem esse apoio a gente não saberia como continuaríamos a desenvolver o trabalho ou despontar nacionalmente. Tudo o que a gente precisa, a Fundesporte disponibiliza. Então, agradecemos por esse incentivo à modalidade”, finaliza.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de capa: Divulgação