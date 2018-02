Ginásio Poliesportivo ganha primeiro placar eletrônico da história, por meio de emenda da vereadora Rosângela

Comprado com recursos de emenda parlamentar da vereadora Rosângela, o placar eletrônico teve um custo de R$ 7 mil - Foto: Ademilson Lopes

Em 2018, durante a 15ª edição da Copa Rotary de Futsal, o torcedor teve mais facilidade para acompanhar o placar, o tempo do jogo, os nomes dos times e o número de faltas, tudo isso graças ao primeiro placar eletrônico da história instalado no Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita, palco da competição. O equipamento foi adquirido por meio de recursos de emenda parlamentar impositiva de autoria da vereadora Rosângela Marçal Paes (PSB), e além de fornecer importantes informações para a torcida, o placar eletrônico também auxilia a arbitragem, os treinadores e até mesmo os próprios jogadores.

Após passar por uma reforma completa e receber melhorias – incluindo o placar eletrônico -, o ginásio foi reinaugurado no último dia 19 de janeiro pelo Executivo costarriquense. A data marcou também o início da Copa Rotary, edição 2018.

Comprado com recursos de emenda parlamentar da vereadora Rosângela, o placar eletrônico teve um custo de R$ 7 mil. De acordo com a parlamentar, a decisão de adquirir o equipamento foi tomada por ela em conjunto com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB).

“Fui procurada por vários atletas que já cobravam um placar eletrônico ali no Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Yamashita. Ai eu falei com o prefeito sobre a reforma do local e eu propus a ele que a aquisição do placar eletrônico poderia ser feita com recursos de emenda parlamentar de minha autoria”, afirma a vereadora.

De acordo com Rosângela Marçal, durante a Copa Rotary, o placar eletrônico permitiu que a torcida, os atletas, os treinadores e os árbitros visualizassem facilmente as principais informações das partidas.

“O torcedor que às vezes chega atrasado não precisa perguntar para os outros quanto está o jogo, que equipes estão em quadra e qual o tempo da partida. O placar eletrônico fornece todas essas informações. O jogador pode ver o tempo do jogo e o número de faltas do time dele. Os treinadores e a arbitragem também! Fico muito feliz em ter sido parceira do prefeito Waldeli e proporcionar essa importante conquista para o esporte do município", finalizou Rosângela.

A criação das emendas parlamentares para os vereadores aconteceu em 2016, com a aprovação da Emenda à Lei Orgânica n° 023, que reduziu o duodécimo da Câmara de 7% para 6% e transformou o 1% restante em recursos para cobrir os custos com a liberação das emendas.

Isso significa que a Câmara abriu mão de receber parte dos repasses que o Legislativo Municipal tem direito a título de duodécimo, para permitir que o dinheiro seja investido diretamente em benefício da população, por meio das emendas impositivas.