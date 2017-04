Gilberto não confirma renovação de contrato e pede São Paulo focado no Brasileiro

Depois de um 2016 sem brilho, Gilberto atravessa um novo momento no São Paulo. Ambientado, o atacante marcou 11 vezes e caiu nas graças da torcida. Com ótimos números e contrato somente até o fim desta temporada, porém, o goleador não sabe se permanecerá, conforme revelou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

"O meu foco está no São Paulo. A renovação está com meu empresário e o clube. Eu pedi para que não falassem sobre isso comigo. Vou continuar trabalhando da mesma maneira, independente do tempo de contrato que tiver", disse o atacante.

Artilheiro do time na temporada, Gilberto não tem a sua titularidade garantida por conta de Lucas Pratto. Contratado com peso de estrela, o argentino é o centroavante no esquema adotado pelo técnico Rogério Ceni. A situação, contudo, não incomoda o camisa 17, que tem ótima relação com o treinador.

"O Rogério falou que um jogador de renome iria chegar para jogar, mas que eu teria espaço. Meses depois, tudo está dando certo, mas não posso mudar o que foi combinado. Ele está honrando o que disse e eu estou procurando fazer minha parte. Ser titular é coisa casual", analisou.

Eliminado do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil, o São Paulo volta a jogar somente no dia 11 de maio contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana. Até lá, Rogério Ceni deve utilizar o período para realizar ajustes técnicos e táticos na equipe, visando as disputas do Campeonato Brasileiro e do torneio sul-americano, competições mais significativas na visão do atacante.

"Deixamos a desejar em algumas coisas. Claro que o Estadual é muito importante. Eu queria ganhar, mas o Brasileiro é muito mais importante e a Sul-Americana também", completou Gilberto.

Veja Também

Comentários