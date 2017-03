Gil e Renato Augusto já treinam em São Paulo para jogos da seleção

A seleção brasileira inicia apenas na próxima segunda-feira a preparação para os próximos dois compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, mas dois jogadores já trabalham visando os compromissos com Uruguai e Paraguai: o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto.

Gil e Renato Augusto são dois dos três jogadores que atuam na China que foram convocados pelo técnico Tite para esses compromissos - o outro é o volante Paulinho, do Guangzhou Evergrande, que na última terça-feira foi titular no empate por 1 a 1 com o Kawasaki Frontale, do Japão, em duelo válido pela Liga dos Campeões da Ásia.

Já Gil, do Shandong Luneng, e Renato Augusto, do Beijing Guoan, não têm seus times envolvidos na principal competição de times da Ásia. Por isso, puderam chegar mais cedo ao Brasil, antecipando a preparação para os compromissos da seleção, além de iniciarem a adaptação ao fuso horário.

No último fim de semana, ambos jogaram pelo Campeonato Chinês. Renato Augusto participou do empate do seu time por 1 a 1 com o Guizhou Hengfeng Zhicheng, enquanto Gil atuou no triunfo do seu time por 2 a 1 sobre o Guangzhou Evergrande e até marcou um gol no seu encontro com Paulinho.

Já no Brasil, Gil e Renato Augusto trinam no CT da Barra Funda, do São Paulo. Eles trabalharam nesta quarta-feira sob orientação do preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian. Nesta quinta, a atividade será no campo, com o auxiliar técnico Cleber Xavier. E as atividades no local serão realizadas até o próximo sábado.

A apresentação dos jogadores convocados por Tite está prevista para a noite do próximo domingo, sendo que o primeiro treino vai ocorrer na tarde de segunda, no CT do Corinthians. O Brasil enfrentará o Uruguai em 23 de março, em Montevidéu, no Estádio Centenário, e depois vai receber o Paraguai, em São Paulo, no Itaquerão, no dia 28. A equipe nacional lidera as Eliminatórias com 27 pontos. O Uruguai é o segundo colocado com 23, enquanto o Paraguai está apena na sétima posição, com 15.

