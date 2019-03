Geuvânio é oficializado e assina com o Atlético-MG até o fim do ano

Geuvânio é o novo reforço do Atlético-MG. O meia-atacante, de 26 anos, assinou contrato até o fim de 2019, após realizar exames médicos nesta sexta-feira, sendo que o acordo pode ser prorrogado para a temporada 2020. O atleta, que pertencia ao Tianjin Tianhai, da China, estava no Flamengo na última temporada.

Pelo Atlético-MG, Geuvânio só poderá ser utilizado na Copa Libertadores caso o time se classifique para as oitavas de final. O canhoto vai disputar posição com Luan, Chará, Maicon Bolt e David Terans, sendo avaliado como uma opção de velocidade para o setor ofensivo.

"É um cara objetivo, rápido e tem uma finalização muito legal, bate bem com a perna esquerda. Ele bate conscientemente na bola e isso é uma coisa interessante. Então, tem uma técnica. Ele ainda não estourou, mas a qualidade técnica, tática e física ele tem. Vamos acolhê-lo da melhor maneira possível e procurar explorar ao máximo o potencial dele", comentou o técnico Levir Culpi.

Formado nas categorias de base do Santos, Geuvânio se destacou em 2014 e 2015, quando anotou 24 gols em 103 partidas, tendo a parceria de Ricardo Oliveira, hoje no Atlético, no setor ofensivo. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Paulista de 2014, também tendo composto a seleção do torneio. Em janeiro de 2016, foi vendido ao Tianjin Quanjian - antigo nome do Tianhai.

Em junho de 2017, o meia-atacante foi emprestado ao Flamengo, clube no qual não teve bom desempenho, ao marcar três gols em 41 jogos. Agora, então, tentará dar a volta por cima no Atlético.